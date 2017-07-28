Что известно об арестованной Гульнаре Каримовой

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Стало известно, что дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. NUR.KZ предлагает вспомнить, что еще известно об «опальной» дочери Каримова.

Каримову обвинили в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать их преступлениям.

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Старшая дочь Каримова Гульнара родилась 8 июля 1972 года в Фергане.

В июне 1995 года Каримова стала работать в Министерстве иностранных дел Узбекистана, занимала должность советника министра.

С сентября 2003 по апрель 2005 года она работала советником-посланником посольства Узбекистана в России, до этого была советником постоянного представительства Узбекистана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В феврале 2008 года она была назначена заместителем министра иностранных дел Узбекистана.

В январе 2010 года Каримова была назначена послом Узбекистана в Испании. В начале июля 2012 года Каримова покинула этот пост.

Начиная с 2008 года, эксперты и политологи рассматривали светскую, богатую и влиятельную наследницу Каримова как возможную преемницу своего отца на посту президента Узбекистана.

Сама Гульнара, отвечая в 2012 году на вопрос, считает ли она себя потенциальным главой государства, пояснила, что видит себя амбициозным человеком, а «потенциальным главой государства может быть каждый, кто имеет амбиции и при этом еще некие мозги и стремление».

Однако к 2013 году, после попадания в поле зрения правоохранительных органов (как на Западе, так и на родине), ссоры с отцом и других конфликтов в семье, Каримова стала утрачивать влияние и опору в Узбекистане, а затем фактически оказалась в изоляции.

В июле 1991 года на дне рождения своей подруги Гульнара познакомилась с этническим узбеком из Афганистана, гражданином США Мансуром Максуди, за которого она вышла замуж.

После свадьбы муж Гульнары получил должность директора представительства компании Coca-Cola в Ташкенте. От этого брака в 1992 году родился сын Ислам Каримов-младший, а в 1999 году дочь — Иман.

В 2001 году брак распался, Каримова вместе с детьми уехала из семейного дома в Нью-Джерси.

Бракоразводный процесс длился два года и обернулся международным скандалом. Американский суд предоставил опеку над детьми Максуди, обязал Гульнару вернуть бывшему мужу детей и выдал санкцию на ее задержание.

В ответ власти Узбекистана обвинили Мансура в мошенничестве, сокрытии налогов, получении взятки в особо крупных размерах, хищении имущества и отмывании денег, и объявили в международный розыск.

Максуди лишили всех постов и бизнеса, а его семью изгнали из Узбекистана.

Гульнара не поддерживает отношений со своей младшей сестрой Лолой с 2001 года.

В Узбекистане Гульнара Каримова известна как эстрадная певица под псевдонимом Googoosha.

Она профессионально занималась вокалом (меццо-сопрано), последовали творческие дуэты с такими мэтрами, как Хулио Иглесиас, с которым она спела Besame Mucho, и Монтсеррат Кабалье.

Также реализовала Гульнара и свои способности модельера-дизайнера. Она основала собственный бренд «GULI» и выпускала коллекции ювелирных изделий, модной одежды и аксессуаров.

Показ работ Каримовой проходил на неделях моды в Москве, Милане и Нью-Йорке.

В 2010 году женщина создала на основе рецептов Ближнего Востока линию натуральной косметики «Soul&Body», парфюмерию «Mysteriouse» и «Victorious».

В феврале 2014 года ее квартиру в Ташкенте, где она проживала с дочерью Иман и ближайшими друзьями, штурмовал спецназ.

Ее друзья, среди них гражданский муж музыкант Рустам Мадумаров, подруга и бизнес-партнер Гаяне Авакян — отправились под суд, а сама Гульнара с дочерью оказалась под домашним арестом.

Если в первые месяцы ареста ей удавалось передавать на волю весточки, где она жаловалась на плохое обращение и даже голод, то в последние почти два года она совершенно пропала, замолчал и боровшийся за ее свободу сын Ислам.

После смерти Ислама Каримова 2 сентября Гульнара и ее дети не появились на похоронах в Самарканде. А будущий лидер страны Мирзиёев, выражая в парламенте страны соболезнования семье Каримова, не упомянул имени Гульнары, как будто у покойного Каримова была лишь одна дочь Лола.

В сентябре 2016 года появилась информация о том, что Гульнару поместили в психиатрическую лечебницу.

В ноябре того же года СМИ заявили, что «узбекская принцесса» умерла в результате отравления.

В декабре один из самых известных в Узбекистане политических беженцев Евгений Дьяконов заявил, что он был последним человеком, с которым общалась Каримова.

По его словам, Гульнара могла бы стать президентом, но сама все испортила, так как не скрывала своих карьерных планов, и ее слова о том, что она скоро станет королевой, донесли до Каримова.

В январе адвокат Гульнары Грегуар Мангейт сообщил, что его подопечная жива и заперта в маленькой пристройке, больше похожей на чулан, в ее бывшем доме в центре Ташкента. Ей запрещено общаться с внешним миром, будь то ее дети или ее собственные адвокаты.

Внук Ислама Каримова, Ислам Каримов-младший, рассказал в интервью BBC, что по Ташкенту возят женщин, выдавая их за его мать.