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13:58 (мск), источник: ТАСС

Два уральских школьника установили рекорд России по подъему по штурмовой лестнице

Рекордсменам еще предстоит преодолеть 100-метровую дистанцию с препятствиями и принять участие в пожарной эстафете.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Школьники из Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа Югра установили новый рекорд России по подъему по штурмовой лестнице на чемпионате по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

XXVI чемпионат России по пожарно-спасательному спорту проходит в Подольске. В борьбу за звание сильнейших выступили 16 сборных команд, в составе которых более 400 спортсменов.

«Одним из первых испытаний стал — подъем по штурмовой лестнице на учебную башню. Состязания проводились среди мужчин, женщин, юношей и девушек в трех возрастных группах. И сразу два спортсмена установили новые рекорды России в своих возрастных группах. Школьница Алина Милосердова из Свердловской области показала время 7,67 секунды, а Антон Маслов из команды ХМАО-Югра (младшая возрастная группа) поднялся на второй этаж учебной башни за 6,38 секунды», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, рекордсмены теперь должны будут преодолеть дистанцию в 100 метров с препятствиями, и принять участие в пожарной эстафете с передачей пожарного ствола.

«В 1964 году была создана федерация пожарно-прикладного спорта СССР. С переходом пожарной охраны в МЧС России пожарно-прикладной спорт продолжил активное развитие, добившись лидирующих позиций на чемпионатах мира, Европы и многих международных соревнованиях», — добавили в пресс-службе.

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