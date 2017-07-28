Два уральских школьника установили рекорд России по подъему по штурмовой лестнице
Рекордсменам еще предстоит преодолеть 100-метровую дистанцию с препятствиями и принять участие в пожарной эстафете.
Рекордсменам еще предстоит преодолеть 100-метровую дистанцию с препятствиями и принять участие в пожарной эстафете.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Школьники из Свердловской области и
XXVI чемпионат России по
«Одним из первых испытаний стал — подъем по штурмовой лестнице на учебную башню. Состязания проводились среди мужчин, женщин, юношей и девушек в трех возрастных группах. И сразу два спортсмена установили новые рекорды России в своих возрастных группах. Школьница Алина Милосердова из Свердловской области показала время 7,67 секунды, а Антон Маслов из команды
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«В 1964 году была создана федерация