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13:33 (мск), источник: Newslab.ru

Коммунальный мост снова закроют

Дорожники приступят ко второму этапу заливки бетона на переправе.

В ночь с 30 на 31 июля Коммунальный мост над Абаканской протокой полностью закроют. Такое решение принято в связи со вторым этапов заливки бетона на переправе, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства администрации Красноярска.

В настоящее время на мосту идет устройство бетонного ездового полотна. Оно представляет собой выравнивающий слой бетона толщиной от 13 до 28 сантиметров. Бетон заливают постепенно, по очереди над каждым пролетным строением. 29 июля начинается второй этап этой работы.

Поэтому с 22.00 часов воскресенья (30 июля) до 6 часов утра понедельника (31 июля) Коммунальный мост будет полностью закрыт для движения транспорта.

Ни автобусы, ни такси, ни машины оперативных служб проезжать по переправе ночью не смогут. Пассажирам стоит обратить внимание на то, что автобусы, которые двигаются по мосту, будут переезжать через мост только до 22.00, а не до полуночи, как было раньше.

Такой режим необходим, чтобы качественно провести заливку бетона и обеспечить его прочное застывание. Утром в понедельник (31 июля) движение по Коммунальному мосту над Абаканской протокой снова откроется для автобусов, такси и автомобилей спецслужб. Однако двигаться по переправе можно будет только со скоростью не более 5 километров в час.

Работы на Коммунальном мосту начались с 13 июня. 16 июня часть магистрали (от Предмостной площади до острова Отдыха) была закрыта для движения личного транспорта. В настоящий момент по мосту могут проезжать только машины оперативных служб, автобусы и лицензированные такси.

На сегодняшний день подрядчик завершил все демонтажные работы на участке от Предмостной площади до острова Отдыха. Мост полностью очищен от старого асфальта, гидроизоляции и бетонного ездового полотна. По сути, сейчас он представляет собой бетонную балку основания, которая лежит на опорах. Теперь поверх балки должно быть залито бетонное ездовое полотно. Заливать бетон будут шестью участками. Над каждым пролетным строением.

Ремонт Коммунального моста распланирован на два этапа. Предусмотрены работы по устройству армированного выравнивающего слоя и дорожного покрытия, деформационных швов над Абаканской протокой, а также ремонт покрытия на путепроводах острова Отдыха, замена покрытия на насыпях сопряжения мостов толщиной 9 см.

Срок окончания работ по контракту — 31 октября 2017 года. Однако фактически работы планируют завершить раньше.

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