В Перми проживают 18 тысяч мигрантов
ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Прокуратура Перми проанализировала ситуацию с миграцией в городе, сообщает
ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Прокуратура Перми проанализировала ситуацию с миграцией в городе, сообщает
В городе на 1 июля проживают 18 тысяч 245 иностранцев и лиц без гражданства. 93% приезжих прибыли из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Выходцы из стран ЕС составляют лишь 1,3%.
Надзорный орган провел анализ причин миграции. Так, на работу в Пермь приезжают 78,9%, с частными визитами — 11,1%, с деловыми визитами — 0,5%, туристов — 0,4%, на обучение — 8,8%.
В вузах Перми учатся около 1000 мигрантов из 58 стран. Больше всего в пермских вузах
Гастарбайтерами в Перми являются 10 тысяч 359 граждан. Из них только 21 человек является высококвалифицированным работником. Остальные не имеют специальных знаний.