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13:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми проживают 18 тысяч мигрантов

ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Прокуратура Перми проанализировала ситуацию с миграцией в городе, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В городе на 1 июля проживают 18 тысяч 245 иностранцев и лиц без гражданства. 93% приезжих прибыли из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Выходцы из стран ЕС составляют лишь 1,3%.

Надзорный орган провел анализ причин миграции. Так, на работу в Пермь приезжают 78,9%, с частными визитами — 11,1%, с деловыми визитами — 0,5%, туристов — 0,4%, на обучение — 8,8%.

В вузах Перми учатся около 1000 мигрантов из 58 стран. Больше всего в пермских вузах студентов-мигрантов из Ирака — 148 человек (15% от обучающихся), Индии — 128 (13%), Марокко — 119 (12%), Таджикистана — 113 (11,5%), Китая — 87 (8,8%). Больше всего мигранты поступают на медицинские, инженерно-технические и гуманитарно-социальные специальности.

Гастарбайтерами в Перми являются 10 тысяч 359 граждан. Из них только 21 человек является высококвалифицированным работником. Остальные не имеют специальных знаний.

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