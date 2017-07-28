Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Песков объяснил, почему в РФ не стали ждать новых санкций
Заплыв олимпийского чемпиона с большой белой акулой
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Суд Лондона встал на сторону Украины по долгу России — СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
13:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Решение суда о сносе здания экс-депутата Облдумы на Комсомольской вступило в силу

Иван Грибов не смог обжаловать вердикт.

Источник: Калининград.Ru

Решение суда о сносе здания экс-депутата Облдумы на Комсомольской, 23 вступило в законную силу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Ивана Грибова обязали снести возводимое без соответствующего разрешения сооружение за свой счёт в течение месяца. Апелляционная инстанция оставила первое решение без изменения.

После вердикта Центрального районного суда в мае Иван Грибов заявлял о намерении обжаловать его.

Сейчас мы собираем правоустанавливающие документы и приведём всё в соответствие с законом. Мы проводили всего лишь реконструкцию. Однозначно обжалуем решение. Не готов сказать по срокам, этим занимаются юристы, — рассказывал Грибов.

В декабре прошлого года прокуратура установила, что собственник заключил договор со строительной компанией на проведение ремонтных работ без разрешения от мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Кто в лес, кто по дрова»: как ремонтируют тротуары в центре Калининграда
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь