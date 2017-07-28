Решение суда о сносе здания экс-депутата Облдумы на Комсомольской вступило в силу
Иван Грибов не смог обжаловать вердикт.
Иван Грибов не смог обжаловать вердикт.
Решение суда о сносе здания
Ивана Грибова обязали снести возводимое без соответствующего разрешения сооружение за свой счёт в течение месяца. Апелляционная инстанция оставила первое решение без изменения.
После вердикта Центрального районного суда в мае Иван Грибов заявлял о намерении обжаловать его.
Сейчас мы собираем правоустанавливающие документы и приведём всё в соответствие с законом. Мы проводили всего лишь реконструкцию. Однозначно обжалуем решение. Не готов сказать по срокам, этим занимаются юристы, — рассказывал Грибов.
В декабре прошлого года прокуратура установила, что собственник заключил договор со строительной компанией на проведение ремонтных работ без разрешения от мэрии.