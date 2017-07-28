28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруса за границей взяли в заложники из-за нежелания жениться на местной девушке. Такая информация размещена на официальной странице Министерства иностранных дел Беларуси в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Читайте также Троллейбус с пассажирами в Гродно обстреляли из пневматики

Белорусская дипмиссия 23 июля в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Беларуси взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.

«С помощью СМС белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании. В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на родину», — рассказали в министерстве.