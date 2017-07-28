Приемку к новому учебному году прошли 30% школ Среднего Урала

Сейчас на Среднем Урале приемку к новому учебному году прошли 30% учреждений образования.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, врио губернатора Евгений Куйвашев на заседании областного правительства 28 июля поручил обеспечить готовность школ к учебному году, уделив особое внимание безопасности детей.

В ходе заседания Евгений Куйвашев также поручил детально разобраться в ситуации с капитальным ремонтом школы № 5 в Нижней Салде.

«В этом году в школу пойдут более 55 тысяч первоклассников. В 2012 году их было значительно меньше — 45 тысяч. Эта несомненная положительная динамика — следствие выплаты материнского капитала, строительства детских садов, наших региональных мер поддержки семьи и детства. Считаю необходимым устроить для детей и их родителей настоящий праздник», — отметил Евгений Куйвашев.

Особое внимание глава региона поручил уделить безопасности дорожного движения у школ. Антитеррористическую защищенность учреждений образования в этом году проверяет Росгвардия.

«Прошу еще раз самым внимательным образом посмотреть на состояние дорожных переходов и знаков вблизи школ, наличие светофоров, ограничителей скорости. Кроме того, в этом году мы передали школам области 45 новых автобусов. Эти автобусы и весь остальной школьный автопарк к 1 сентября должен быть в идеальном порядке», -подчеркнул глава региона.