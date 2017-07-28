Синоптики сообщили, когда из Омска уйдут дожди

Синоптики отмечают, что на выходных в городе еще ожидаются дожди и грозы. Теплая погода без осадков установится с понедельника, 31 июля.

«С прохождением циклона на территории области наблюдались очень сильные дожди с количеством осадков более 100 мм. В выходные дни медленное смещение циклона на северо-восток еще сохранит свое влияние. Пройдут дожди с грозами, днем с градом, усилением ветра, но уже с меньшей интенсивностью и лишь местами. С понедельника ожидается теплая погода преимущественно без осадков. В конце периода возможен кратковременный дождь с грозой», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ольга Демидова.