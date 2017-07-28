Пропавшего контрактника из Башкирии видели в кафе в Чебаркуле
Появились новые подробности в деле о пропаже 28-летнего
Появились новые подробности в деле о пропаже 28-летнего
Напомним, Динис проходил службу в Екатеринбурге и должен был уволиться из армии 3 июля. Перед этим, в июне, он находился дома, в Учалах. Некоторое время спустя к нему прибыли двое сослуживцев и сообщили, что им нужно вернуться в воинскую часть и подписать рапорт об увольнении. После этого его больше никто не видел, на связь с родными Динис также не выходит.
По словам Гузель, в воинской части в Екатеринбурге сообщили, что увольнение было подписано. «Таким образом, с них вроде как уже и спроса нет», — сообщила девушка. В части родным пропавшего посоветовали никуда не обращаться — они сами его найдут.
Также она рассказала, что ее брата видели в Чебаркуле, он сидел в кафе. Это сообщили как раз те два сослуживца, которые забирали его из дома. Родные отправились туда, но администрация кафе отказалась предоставить им запись с камер видеонаблюдения, сославшись на то, что обязана давать ее только полиции.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Диниса Булякова, просят сообщить по телефонам: