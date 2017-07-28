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14:05 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцам рассказали о профилактике инфекционных заболеваний

Планируя зарубежную поездку, врачи рекомендуют прозондировать эпидемиологическую ситуацию в месте будущего отдыха.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 июля). В разгар поры летних отпусков, когда люди активно отдыхают и путешествуют, особенно актуальной становится проблема инфекционных заболеваний. Как обезопасить себя в летний период, и в какие части света не следует ехать без прививки, рассказали сегодня на специальной пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и главный инфекционист Министерства здравоохранения РТ Халит Хаертынов.

Как рассказала Л. Авдонина, на сегодня в ряде стран сохраняется неблагополучная ситуация по инфекционным заболеваниям. Так, с октября 2016 года в Йемене зарегистрировано уже свыше 365 случаев холеры. Кроме того, вспышки этого заболевания в 2017 году зарегистрированы в Кении, Судане, Республике Конго, Эфиопии, Сомали и других странах.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ также отметила, что в странах с жарким влажным климатом наиболее распространены заболевания, передающихся комарами.

По ее словам, за последние 10−15 лет наблюдается значительный рост лихорадки Денге в различных регионах

Подъем заболеваемости в настоящее время отмечается в странах Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона, где в течение 2016 и 2017 годов зарегистрировано свыше 845 тысяч случаев. При этом наибольшее число заболевших отмечается в Филиппинах, Вьетнаме, Индии, Таиланде, Шри-Ланке и Малайзии.

Эндемичными по желтой лихорадке, которая передается с укусом комаров, являются территории 32 стран Африки и 12 стран Южной Америки. Среди них Бразилия, Венесуэла, Перу, Ангола, Буркина-Фасо, Гвинея и другие. Более подробную информацию о перечне эндемичных стран можно узнать, позвонив по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РТ (843) 236−94−11.

При въезде в эти страны обязательно необходимо международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки, которая проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда, иммунитет же сохраняется в течение всей жизни.

В Казани сделать вакцинацию против желтой лихорадки и получить свидетельство можно в Республиканской клинической больнице № 2 по ул. Чехова, 1а. Услуга платная.

Любовь Авдонина также посоветовала всем казанцам, планируя зарубежную поездку, обязательно поинтересоваться у туроператоров, или самостоятельно прозондировать в интернете эпидемиологическую ситуацию в месте будущего отдыха. «Многие люди не знают, но представление этих сведений является обязанностью туроператоров и турагентов», — подчеркнула она.

В свою очередь, Халит Хаертынов отметил, что помимо распространения различных инфекций через комаров, в жаркий период времени на передний план выходит ряд кишечных инфекций. «Передача этих инфекций связана с употреблением некачественной пищи либо просроченной продукции. Симптомы этих заболеваний хорошо известны — температура, рвота, жидкий стул, боли в животе. При их появлении стоит немедленно обратиться к врачу», — рассказал спикер. Он также добавил, что в настоящее время значительного подъема заболеваемости кишечными инфекциями не зафиксировано.

Особое внимание главный инфекционист Министерства здравоохранения РТ уделил энтеровирусной инфекции, которой в основном болеют дети. «Клиническая форма, которая регистрируется в этом году — поражение кожи и слизистых оболочек. По сравнению с прошлым годом заболеваемость энтеровирусной инфекцией значительно ниже», — отметил он. Помимо этого, Х. Хаертынов заверил, что всплеска таких инфекций, как малярия, вирусные гепатиты А, Е не наблюдается.

В заключение пресс-конференции Любовь Авдонина привела несколько простых советов, следуя которым, казанцы смогут избежать поражения инфекционными заболеваниями. Вот лишь некоторые из них:

Выбирая отель, пансионат или гостиницу, старайтесь отдавать предпочтение тем, где есть централизованная вода и канализация, а также стационарный пункт питания (кафе, ресторан).

Соблюдайте элементарные правила личной гигиены, всегда имейте с собой влажные салфетки или жидкий антисептик.

Употребляйте в пищу только те блюда, в качестве которых вы уверены и которые предлагают вам предприятия общественного питания внутри отелей.

Употребляйте для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода).

В целях защиты от укусов насекомых одевайтесь в возможно более плотную одежду светлых тонов; применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды). В помещениях обязательно на окна и двери устанавливайте сетки.

Избегайте контактов с экзотическими животными, особенно верблюдами, рептилиями и грызунами.

За состоянием своего здоровья необходимо понаблюдать как минимум в течение 21 дня после возвращения с отдыха. При возникновении какого-либо недомогания, особенно в первую неделю после возвращения — немедленно обратитесь к врачу, при этом не забудьте сообщить ему информацию о посещенных вами странах и сроках пребывания.

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