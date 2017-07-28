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15:57 (мск), источник: Sputnik.md

Самолет с Рогозиным вылетел в Кишинев

Авиасудно, на борту которого предположительно находится вице-премьер России, почти с часовым опозданием вылетел из Москвы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Самолет российской авиакомпании S7, на борту которого предположительно находится российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, летит в Кишинев.

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Согласно данным портала flightradar24.com, борт уже пролетел территорию Белоруссии и в настоящее время находится над Польшей.

Он приземлится в молдавской столице с опозданием, так как вылет из Москвы был задержан почти на 50 минут.

Ранее Рогозин написал на своей странице в соцсети Facebook, что «в Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании “S7”, на котором должна была лететь российская делегация».

В то же время рядом с аэропортом Кишинева несколько десятков человек проводят протесты в поддержку и против визита Рогозина в республику. Немногочисленные протестующие против — представители унионистской организации, ветераны войны в Приднестровье и члены украинской общины.

Перед ними выстроились представители органов охраны правопорядка. Никаких активных действий митингующие не предпринимают, ограничиваясь лишь скандированием лозунгов.

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