Биологи подали апелляцию на присуждение первой степени по теологии

Текст обращения выложен в публичном доступе.

Авторы документа отмечают, что заявленная в автореферате и тексте диссертации научная степень не соответствует степени, указанной в документах, созданных после защиты (список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании при защите диссертации и заключение диссертационного совета). 1 июня, когда прошла защита, не было никаких нормативных документов, предполагающих возможность получения степени «кандидата теологии», отмечают авторы.

Кроме того, сообщается, что сведения о результатах публичной защиты не были опубликованы в интернете в течение десяти дней со дня заседания диссертационного совета, а время создания выложенных документов указано ложно.

Наконец, в ходе работы диссовета был нарушен принцип публичности: на заседание не были допущены не только лица, желавшие принять участие в обсуждении, но и журналисты.

По мнению подателей апелляции, эти факты говорят о многочисленных нарушениях действующего Положения о совете по защите диссертаций.

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Документ подписали Юрий Панчин (Институт проблем передачи информации РАН), Владимир Алешин (Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ), Александр Кузнецов и Дмитрий Щербаков (Палеонтологический институт РАН).