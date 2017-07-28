Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Алкоголь помогает запоминать новое
«Это безобразие»: Путин опробовал российский «умный браслет»
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Почему Запад будет добивать РФ даже во вред себе
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Суд Лондона встал на сторону Украины по долгу России — СМИ
СМИ: Порошенко грозят утопить в "золотом унитазе"
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:05 (мск), источник: Индикатор

Биологи подали апелляцию на присуждение первой степени по теологии

Группа ученых направила в Министерство образования и науки, а также в соответствующий диссертационный совет апелляцию на решение объединенного диссертационного совета Д 999.073.04 о присуждении Павлу Хондзинскому ученой степени кандидата теологии (согласно заключению совета), ученой степени кандидата философских наук (согласно автореферату).

Текст обращения выложен в публичном доступе.

Авторы документа отмечают, что заявленная в автореферате и тексте диссертации научная степень не соответствует степени, указанной в документах, созданных после защиты (список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании при защите диссертации и заключение диссертационного совета). 1 июня, когда прошла защита, не было никаких нормативных документов, предполагающих возможность получения степени «кандидата теологии», отмечают авторы.

Кроме того, сообщается, что сведения о результатах публичной защиты не были опубликованы в интернете в течение десяти дней со дня заседания диссертационного совета, а время создания выложенных документов указано ложно.

Наконец, в ходе работы диссовета был нарушен принцип публичности: на заседание не были допущены не только лица, желавшие принять участие в обсуждении, но и журналисты.

По мнению подателей апелляции, эти факты говорят о многочисленных нарушениях действующего Положения о совете по защите диссертаций.

Читайте также
Первый кандидат теологии появился в России

Документ подписали Юрий Панчин (Институт проблем передачи информации РАН), Владимир Алешин (Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ), Александр Кузнецов и Дмитрий Щербаков (Палеонтологический институт РАН).

Диссертационный совет присудил Павлу Хондзинскому степень кандидата богословия 1 июня 2017 года. Из 22 членов совета «за» проголосовал 21 (один бюллетень признали недействительным, поскольку он был неправильно заполнен). Тема диссертационной работы — «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Позже решение совета утвердило Министерство образования и науки.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Молодцы - не надо молчать и держать в себе...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Без нас разберутся...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Идею «пропивать антибиотики до конца» признали ошибочной
Стволовые клетки человека адаптируются к радиации
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь