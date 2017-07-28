Биологи подали апелляцию на присуждение первой степени по теологии

Текст обращения выложен в публичном доступе.
Авторы документа отмечают, что заявленная в автореферате и тексте диссертации научная степень не соответствует степени, указанной в документах, созданных после защиты (список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании при защите диссертации и заключение диссертационного совета). 1 июня, когда прошла защита, не было никаких нормативных документов, предполагающих возможность получения степени «кандидата теологии», отмечают авторы.
Кроме того, сообщается, что сведения о результатах публичной защиты не были опубликованы в интернете в течение десяти дней со дня заседания диссертационного совета, а время создания выложенных документов указано ложно.
Наконец, в ходе работы диссовета был нарушен принцип публичности: на заседание не были допущены не только лица, желавшие принять участие в обсуждении, но и журналисты.
По мнению подателей апелляции, эти факты говорят о многочисленных нарушениях действующего Положения о совете по защите диссертаций.
Документ подписали Юрий Панчин (Институт проблем передачи информации РАН), Владимир Алешин (Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ), Александр Кузнецов и Дмитрий Щербаков (Палеонтологический институт РАН).
Диссертационный совет присудил Павлу Хондзинскому степень кандидата богословия 1 июня 2017 года. Из 22 членов совета «за» проголосовал 21 (один бюллетень признали недействительным, поскольку он был неправильно заполнен). Тема диссертационной работы — «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Позже решение совета утвердило Министерство образования и науки.