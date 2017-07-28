Прокуратуре пришлось возвращать водоснабжение в дома краснодарцев

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Большинство жителей шести многоквартирных домов по ул. Восточно-Кругликовской добросовестно платили за коммунальные услуги.



Однако у управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс по каким-то причинам накопился долг перед ресурсоснабжающей организацией.



В итоге коммунальщики оставили жильцов без горячего водоснабжения. Краснодарцы вынуждены были обратиться в прокуратуру.



После рассмотрения многочисленных обращений граждан правоохранители установили, что ограничение произведено в нарушение требований закона.



В адрес ресурсоснабжающей организации, управляющей компании внесены соответствующие представления.



Благодаря принятым мерам в дома краснодарцев вернули горячую воду.



Также работники прокуратуры обратились в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство должно разобраться в ситуации, связанной с долгами управляющей компании перед коммунальщиками и привлечь к административной ответственности виновных лиц в соответствии со ст.7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).



Напомним, что ранее «НК» писала о подобной ситуации в Музыкальном микрорайоне. Там из-за долгов недобросовестной управляющей компании и нарушений застройщика при оборудовании коммуникаций этой зимой замерзали маленькие дети. Отопления и горячей воды в домах не было даже в новогоднюю ночь. Жильцы неоднократно обращались во все возможные инстанции, однако проблема так и не решена.