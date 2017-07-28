Прокуратуре пришлось возвращать водоснабжение в дома краснодарцев
У управляющей компании накопился долг перед поставщиками.
У управляющей компании накопился долг перед поставщиками.
Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Большинство жителей шести многоквартирных домов по ул.
Однако у управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс по
В итоге коммунальщики оставили жильцов без горячего водоснабжения. Краснодарцы вынуждены были обратиться в прокуратуру.
После рассмотрения многочисленных обращений граждан правоохранители установили, что ограничение произведено в нарушение требований закона.
В адрес ресурсоснабжающей организации, управляющей компании внесены соответствующие представления.
Благодаря принятым мерам в дома краснодарцев вернули горячую воду.
Также работники прокуратуры обратились в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство должно разобраться в ситуации, связанной с долгами управляющей компании перед коммунальщиками и привлечь к административной ответственности виновных лиц в соответствии со ст.7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
Напомним, что ранее «НК» писала о подобной ситуации в Музыкальном микрорайоне. Там