На поддержку свердловских театров выделено 39 миллионов рублей

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, 35 миллионов выделены из федерального бюджета, еще четыре — из регионального.

Средства будут направлены на создание театральных постановок, четыре из которых будут рассчитаны на детскую аудиторию.

«Запланированные к постановке спектакли, обеспеченные профессиональной командой постановщиков и исполнителей, пополнят репертуар театров спектаклями высокого художественного уровня. Приобретение специализированного оборудования позволит осуществлять наиболее сложные по технологическому воплощению творческие проекты, что значительно повысит качество предоставляемых муниципальных услуг и работ, расширит зрительскую аудиторию. Данная поддержка позволит укрепить привлекательность муниципальных театров для посетителей, расширит зрительскую аудиторию, а также укрепит конкурентоспособность муниципальных театров на рынке предоставления услуг в сфере культуры», — подчеркнул первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров.