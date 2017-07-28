На поддержку свердловских театров выделено 39 миллионов рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области на поддержку театров малых городов выделено 39 миллионов рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области на поддержку театров малых городов выделено 39 миллионов рублей.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, 35 миллионов выделены из федерального бюджета, еще четыре — из регионального.
Средства будут направлены на создание театральных постановок, четыре из которых будут рассчитаны на детскую аудиторию.
«Запланированные к постановке спектакли, обеспеченные профессиональной командой постановщиков и исполнителей, пополнят репертуар театров спектаклями высокого художественного уровня. Приобретение специализированного оборудования позволит осуществлять наиболее сложные по технологическому воплощению творческие проекты, что значительно повысит качество предоставляемых муниципальных услуг и работ, расширит зрительскую аудиторию. Данная поддержка позволит укрепить привлекательность муниципальных театров для посетителей, расширит зрительскую аудиторию, а также укрепит конкурентоспособность муниципальных театров на рынке предоставления услуг в сфере культуры», — подчеркнул первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров.
Кроме того будет приобретено технологическое оборудование для Театра драмы