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14:28 (мск), источник: УралПолит.ру

На поддержку свердловских театров выделено 39 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области на поддержку театров малых городов выделено 39 миллионов рублей.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, 35 миллионов выделены из федерального бюджета, еще четыре — из регионального.

Средства будут направлены на создание театральных постановок, четыре из которых будут рассчитаны на детскую аудиторию.

«Запланированные к постановке спектакли, обеспеченные профессиональной командой постановщиков и исполнителей, пополнят репертуар театров спектаклями высокого художественного уровня. Приобретение специализированного оборудования позволит осуществлять наиболее сложные по технологическому воплощению творческие проекты, что значительно повысит качество предоставляемых муниципальных услуг и работ, расширит зрительскую аудиторию. Данная поддержка позволит укрепить привлекательность муниципальных театров для посетителей, расширит зрительскую аудиторию, а также укрепит конкурентоспособность муниципальных театров на рынке предоставления услуг в сфере культуры», — подчеркнул первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров.

Кроме того будет приобретено технологическое оборудование для Театра драмы Каменска-Уральского, Краснотурьинского театра кукол, Серовского театра драмы имени А. П. Чехова, Театра драмы «Вариант» в Первоуральске, новоуральского Театра музыки, драмы и комедии, Новоуральского театра кукол и Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского.

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