Свердловские инспекторы ГИБДД устроят облаву на автобусников

Источник: УралИнформБюро

В грядущие выходные свердловские инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей междугородних автобусов.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, сотрудники будут проверять транспорт как на автовокзалах, так и по пути следования. Они будут обращать внимание на путевые документы, тахографы, смотреть, пристегнуты ли пассажиры ремнями безопасности и соблюдают ли шоферы ПДД. Также инспекторов будет интересовать техническое состояние машин.

В последнее время число ДТП с участием автобусов неуклонно растет. За первую половину 2017 года на Среднем Урале шоферы устроили 35 аварий, в которых один человек погиб и еще 57 получили травмы.