Свердловские инспекторы ГИБДД устроят облаву на автобусников
Число ДТП с их участием неуклонно растет.
Число ДТП с их участием неуклонно растет.
В грядущие выходные свердловские инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей междугородних автобусов.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
В последнее время число ДТП с участием автобусов неуклонно растет. За первую половину 2017 года на Среднем Урале шоферы устроили 35 аварий, в которых один человек погиб и еще 57 получили травмы.
Стоит отметить, что ранее в ходе рейдов, проводившихся