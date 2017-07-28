Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Песков ответил на возможные поставки оружия США на Украину
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Госавтоинспекция: В Татарстане выросло количество аварий по вине водителей автобусов

В ГИБДД Татарстана подвели итоги работы за первое полугодие этого года.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). 161 погибший в ДТП, 2 341 раненых и рост количества происшествий по вине водителей автобусов — сегодня в УГИБДД МВД по РТ подвели итоги работы за первое полугодие этого года.

Количество погибших и пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. Так в 2016-ом году на дорогах республики погибли 179 человек и 2 781 получили различные травмы. С начала этого года в Татарстане произошло 1932 ДТП с погибшими и пострадавшими, для сравнения в прошлом году за этот период было зафиксировано 2235 ДТП с погибшими и пострадавшими.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются грубые нарушения ПДД, допускаемые участниками дорожного движения. 86 процентов ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Наблюдается рост показателей аварийности с участием пассажирского транспорта. Так, с начала года по вине водителей автобусов произошло 76 ДТП — рост составил 12 процентов, в которых погибли 4 человека — что на 3 человека больше прошлогодних показателей и 96 получили травмы — на 1 человека больше. Всем подразделениям необходимо усилить работу в этом направлении", — подчеркнул начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Государственными инспекторами технического надзора проведено 120 плановых проверок автотранспортных предприятий. Проведена 1341 проверка транспортных средств, по результатам которых на должностные лица выдано 182 предписания. Осуществлено 47 контрольных проверок автопредприятий по исполнению ранее выданных предписаний. По результатам проверок к административной ответственности привлечено 1071 должностное и юридическое лицо.

За неисполнение выданных предписаний по линии технического надзора в суды направлен 71 административный материал на руководителей АТП. Сотрудниками ГИБДД осуществлена проверка 8875 единиц автобусов. Из них 3252 были задействованы для перевозки детей.

Кроме того, в первом полугодии этого года выдано 15 507 водительских удостоверений закончившим обучения водителям. С начала года татарстанские автоинспекторы раскрыли более 1200 преступлений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минтимер Шаймиев: Мы знаем, как нужно вести такой объект, как Болгар
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь