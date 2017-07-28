Госавтоинспекция: В Татарстане выросло количество аварий по вине водителей автобусов

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). 161 погибший в ДТП, 2 341 раненых и рост количества происшествий по вине водителей автобусов — сегодня в УГИБДД МВД по РТ подвели итоги работы за первое полугодие этого года.

Количество погибших и пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. Так в 2016-ом году на дорогах республики погибли 179 человек и 2 781 получили различные травмы. С начала этого года в Татарстане произошло 1932 ДТП с погибшими и пострадавшими, для сравнения в прошлом году за этот период было зафиксировано 2235 ДТП с погибшими и пострадавшими.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются грубые нарушения ПДД, допускаемые участниками дорожного движения. 86 процентов ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Наблюдается рост показателей аварийности с участием пассажирского транспорта. Так, с начала года по вине водителей автобусов произошло 76 ДТП — рост составил 12 процентов, в которых погибли 4 человека — что на 3 человека больше прошлогодних показателей и 96 получили травмы — на 1 человека больше. Всем подразделениям необходимо усилить работу в этом направлении", — подчеркнул начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Государственными инспекторами технического надзора проведено 120 плановых проверок автотранспортных предприятий. Проведена 1341 проверка транспортных средств, по результатам которых на должностные лица выдано 182 предписания. Осуществлено 47 контрольных проверок автопредприятий по исполнению ранее выданных предписаний. По результатам проверок к административной ответственности привлечено 1071 должностное и юридическое лицо.

За неисполнение выданных предписаний по линии технического надзора в суды направлен 71 административный материал на руководителей АТП. Сотрудниками ГИБДД осуществлена проверка 8875 единиц автобусов. Из них 3252 были задействованы для перевозки детей.