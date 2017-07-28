В Челябинске из-за опасной инфекции введен «особый режим»
Заразились уже десятки.
Заразились уже десятки.
В Челябинске
Руководству детских и образовательных учреждений запрещено допускать больных детей в группы. Также они должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Более бдительными следует быть и врачам при подозрении на энтеровирусную инфекцию. Коммунальщикам поручили усилить контроль за качеством питьевой воды.
Как сообщили «Уралинформбюро» в областном управлении Роспотребнадзора, с начала текущего года в Челябинске зарегистрировано 32 случая инфекции. Из них 15 случаев — заражения менингитом. Один ребенок скончался. Часть челябинских детских садов уже закрыли на карантин.