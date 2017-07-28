В Челябинске из-за опасной инфекции введен «особый режим»

В Челябинске из-за роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией главный санитарный врач региона ввел ряд специальных мер, которые должны остановить ее распространение.

Руководству детских и образовательных учреждений запрещено допускать больных детей в группы. Также они должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Более бдительными следует быть и врачам при подозрении на энтеровирусную инфекцию. Коммунальщикам поручили усилить контроль за качеством питьевой воды.