Рэпер Баста из Ростова стал 13-м в рейтинге самых богатых звезд Forbes

Ростовчанин Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, занял 13 место в рейтинге журнала Forbes самых богатых звезд российского шоу-бизнеса и спорта. Список составлялся по трем показателям: количество упоминаний в СМИ, уровень годового дохода и количество запросов в поисковиках.

При этом, за прошедший год он поднялся в данном списке на 4 строчки. Состояние ростовчанина эксперты журнала оценивают в 2,6 млн долларов. Он находится в рейтинге между Сергеем Шнуровым и Ольгой Бузовой.