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15:14 (мск), источник: Деловое сообщество

Рэпер Баста из Ростова стал 13-м в рейтинге самых богатых звезд Forbes

С доходом в 2,6 млн долларов он обогнал в списке Ольгу Бузову.

Ростовчанин Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, занял 13 место в рейтинге журнала Forbes самых богатых звезд российского шоу-бизнеса и спорта. Список составлялся по трем показателям: количество упоминаний в СМИ, уровень годового дохода и количество запросов в поисковиках.

При этом, за прошедший год он поднялся в данном списке на 4 строчки. Состояние ростовчанина эксперты журнала оценивают в 2,6 млн долларов. Он находится в рейтинге между Сергеем Шнуровым и Ольгой Бузовой.

Также в топ-50 рейтинга вошел другой уроженец Ростов-на-Дону, режиссер Кирилл Серебренников — у него 39 место. Первое место с показателем 14 млн долларов занимает хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, а на втором — певец Филипп Киркоров, его доход составил 7 млн долларов. Ниже них в рейтинге расположились Григорий Лепс, Тимати и Дима Билан.

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