Рэпер Баста из Ростова стал 13-м в рейтинге самых богатых звезд Forbes
С доходом в 2,6 млн долларов он обогнал в списке Ольгу Бузову.
С доходом в 2,6 млн долларов он обогнал в списке Ольгу Бузову.
Ростовчанин Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, занял 13 место в рейтинге журнала Forbes самых богатых звезд российского
При этом, за прошедший год он поднялся в данном списке на 4 строчки. Состояние ростовчанина эксперты журнала оценивают в 2,6 млн долларов. Он находится в рейтинге между Сергеем Шнуровым и Ольгой Бузовой.
Также в топ-50 рейтинга вошел другой уроженец