Метеорологи объяснили странное явление в небе над Сочи

Специалисты с ним не согласны. «Зеленый луч» — это очень короткая вспышка, которую видно, когда солнце скрывается за морским горизонтом, либо появляется из-за него. На видео, снятом в Сочи, отчетливо видна темная полоса на небе, поэтому с большой долей вероятности причина подобного явления — так называемые аэрозоли в воздухе, считают метеорологи.