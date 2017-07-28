Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад не поможет: Россия остается опорой экономики Украины
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Суд Лондона встал на сторону Украины по долгу России — СМИ
СМИ: Порошенко грозят утопить в "золотом унитазе"
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
15:13 (мск), источник: Вести Сочи

Метеорологи объяснили странное явление в небе над Сочи

«Вести Сочи» обратились к метеорологам за разъяснением того, что за явление наблюдали в небе над городом в среду вечером. Оно попало на видео, автор которого решил, что запечатлел редкий «зеленый луч».

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты с ним не согласны. «Зеленый луч» — это очень короткая вспышка, которую видно, когда солнце скрывается за морским горизонтом, либо появляется из-за него. На видео, снятом в Сочи, отчетливо видна темная полоса на небе, поэтому с большой долей вероятности причина подобного явления — так называемые аэрозоли в воздухе, считают метеорологи.

Проще говоря, это примеси, частицы пыли или капли воды, которые воздушный поток несет в определенном направлении. Солнечный свет преломляется об эти частицы, и может возникать такая четкая полоса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь