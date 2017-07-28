Движение трамвая № 8 в Нижнем Новгороде будет ограничено в связи с реконструкцией пл. Киселёва.

Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации. Движение по маршруту будет ограничено с 08:00 31 июля до 05:00 14 августа 2017 года. Изменения вводятся в связи с производством работ по реконструкции площади им. И. И. Киселева по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».