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15:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение трамвая № 8 в Нижнем Новгороде будет ограничено в связи с реконструкцией пл. Киселёва

Движение трамвая № 8 в Нижнем Новгороде будет ограничено в связи с реконструкцией пл. Киселёва.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации. Движение по маршруту будет ограничено с 08:00 31 июля до 05:00 14 августа 2017 года. Изменения вводятся в связи с производством работ по реконструкции площади им. И. И. Киселева по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, что с 27 по 30 июля движение трамваев № 6 и № 7 временно сокращено до остановки «Станции Варя».

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