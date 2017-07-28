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17:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

22 тысячи человек переселили из аварийного жилья в Иркутской области

Для них возвели 300 тысяч кв. метров жилья.

Источник: IrkutskMedia.ru

22,2 тысячи жителей Приангарья переселено из аварийного жилья на 377,2 тысячи кв. метров. Это данные на 1 июля 2017 года. В срок до 1 сентября 2017 года в Братске необходимо расселить более 100 тысячи кв. метров аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Видеоконференция по вопросам переселения граждан из аварийного жилья прошла накануне под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. Иркутскую область представлял заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

«Самой проблемной территорией остается Братск. Региональным Минстроем ежедневно ведется мониторинг и контроль выполнения мероприятий по переселению граждан. В ООО “СтройСпецГрупп” произошла смена директора, с новым директором постоянно обсуждаются проблемные вопросы возникающие в результате строительства. По мере необходимости будем дополнительно перебрасывать на объекты ООО “СтройСпецГрупп” людей. К решению вопроса подключилась прокуратура», — отметил Руслан Болотов.

Он также сообщил, что еще одной проблемной точкой остается поселок Магистральный. Там прокуратурой начата доследственная проверка в отношении застройщика.

Самой проблемной территорией остается Братск. Региональным Минстроем ежедневно ведется мониторинг и контроль выполнения мероприятий по переселению граждан.

«С целью завершения строительства в рамках этапа 2014−2015 годов правительством Иркутской области прорабатывается вопрос о внесении изменений в конструктив существующего строительства. Сейчас вносятся изменения в проект, — сказал заместитель председателя правительства региона.

Завершая совещание, Замминистра подчеркнул, что особое внимание при реализации программы необходимо уделять качеству возводимого жилья.

Напомним, 23 июня председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и гендиректор фонда Константин Цицин осмотрели дома для переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Братске в рамках рабочей поездки. На тот момент отставание от графика составляло 75 дней.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что правительство Иркутской области оказывает Братску необходимую помощь для реализации программы по расселению аварийного жилья. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Виктор Бровко по итогам визита в муниципалитет.

Депутаты Заксобрания Иркутской области с рабочим визитом посетили Братский район 30 мая. Были исследованы строящиеся объекты для расселения жителей Братска из ветхого и аварийного жилья. Как заявил мэр северной столицы Приангарья Сергей Серебренников, главной проблемой в этом вопросе является нехватка рабочих сил. Это, по его словам, сказывается на сроках сдачи жилья в эксплуатацию. При этом глава города уверен, что все возводимое жилье для переселенцев сдадут до конца года.

Также напомним, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил сомнения, что до 1 сентября Братск сможет завершить программу переселения граждан полностью, так как за восемь месяцев построить более 90 тысяч кв. метров жилья непросто. При этом глава региона подчеркнул, что задача обеспечить людей новым комфортным жильем должна быть выполнена.

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