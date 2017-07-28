22 тысячи человек переселили из аварийного жилья в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

22,2 тысячи жителей Приангарья переселено из аварийного жилья на 377,2 тысячи кв. метров. Это данные на 1 июля 2017 года. В срок до 1 сентября 2017 года в Братске необходимо расселить более 100 тысячи кв. метров аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Видеоконференция по вопросам переселения граждан из аварийного жилья прошла накануне под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. Иркутскую область представлял заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

«Самой проблемной территорией остается Братск. Региональным Минстроем ежедневно ведется мониторинг и контроль выполнения мероприятий по переселению граждан. В ООО “СтройСпецГрупп” произошла смена директора, с новым директором постоянно обсуждаются проблемные вопросы возникающие в результате строительства. По мере необходимости будем дополнительно перебрасывать на объекты ООО “СтройСпецГрупп” людей. К решению вопроса подключилась прокуратура», — отметил Руслан Болотов.

Он также сообщил, что еще одной проблемной точкой остается поселок Магистральный. Там прокуратурой начата доследственная проверка в отношении застройщика.

Самой проблемной территорией остается Братск. Региональным Минстроем ежедневно ведется мониторинг и контроль выполнения мероприятий по переселению граждан.

«С целью завершения строительства в рамках этапа 2014−2015 годов правительством Иркутской области прорабатывается вопрос о внесении изменений в конструктив существующего строительства. Сейчас вносятся изменения в проект, — сказал заместитель председателя правительства региона.

Завершая совещание, Замминистра подчеркнул, что особое внимание при реализации программы необходимо уделять качеству возводимого жилья.

Напомним, 23 июня председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и гендиректор фонда Константин Цицин осмотрели дома для переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Братске в рамках рабочей поездки. На тот момент отставание от графика составляло 75 дней.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что правительство Иркутской области оказывает Братску необходимую помощь для реализации программы по расселению аварийного жилья. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Виктор Бровко по итогам визита в муниципалитет.

Депутаты Заксобрания Иркутской области с рабочим визитом посетили Братский район 30 мая. Были исследованы строящиеся объекты для расселения жителей Братска из ветхого и аварийного жилья. Как заявил мэр северной столицы Приангарья Сергей Серебренников, главной проблемой в этом вопросе является нехватка рабочих сил. Это, по его словам, сказывается на сроках сдачи жилья в эксплуатацию. При этом глава города уверен, что все возводимое жилье для переселенцев сдадут до конца года.