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16:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 20 тысяч мальков стерляди выпустят в Волгу под Нижним Новгородом 31 июля

Около 620 тыс. мальков стерляди было выпущено в Волгу для увеличения популяции в начале июля.

Более 20 тысяч мальков стерляди выпустят в Волгу под Нижним Новгородом 31 июля.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, 31 июля в Кстово будет произведён выпуск молоди стерляди в реку Волга.

В ходе акции планируется выпустить в реку более 20 тыс. мальков стерляди, которых вырастили в рыбных хозяйствах.

Мероприятие пройдет в рамках экологической программы ПАО «Лукойл» совместно с комитетом Заксобрания по экологии и природопользованию. Оно приурочено к проведению Года экологии в России.

Напомним, около 620 тыс. мальков стерляди было выпущено в Волгу для увеличения популяции в начале июля.

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