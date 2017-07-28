Более 20 тысяч мальков стерляди выпустят в Волгу под Нижним Новгородом 31 июля
Около 620 тыс. мальков стерляди было выпущено в Волгу для увеличения популяции в начале июля.
Около 620 тыс. мальков стерляди было выпущено в Волгу для увеличения популяции в начале июля.
Более 20 тысяч мальков стерляди выпустят в Волгу под Нижним Новгородом 31 июля.
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В ходе акции планируется выпустить в реку более 20 тыс. мальков стерляди, которых вырастили в рыбных хозяйствах.
Мероприятие пройдет в рамках экологической программы ПАО «Лукойл» совместно с комитетом Заксобрания по экологии и природопользованию. Оно приурочено к проведению Года экологии в России.
Напомним, около 620 тыс. мальков стерляди было выпущено в Волгу для увеличения популяции в начале июля.