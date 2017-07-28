Более 20 тысяч мальков стерляди выпустят в Волгу под Нижним Новгородом 31 июля.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, 31 июля в Кстово будет произведён выпуск молоди стерляди в реку Волга.

В ходе акции планируется выпустить в реку более 20 тыс. мальков стерляди, которых вырастили в рыбных хозяйствах.

Мероприятие пройдет в рамках экологической программы ПАО «Лукойл» совместно с комитетом Заксобрания по экологии и природопользованию. Оно приурочено к проведению Года экологии в России.