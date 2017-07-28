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15:23 (мск), источник: Новости Перми

В Нытвенском районе нашли пропавшую девочку

Школьница поссорилась с родителями и ушла из дома. Вскоре ее обнаружили. Сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

В полицию обратилась жительница поселка Уральский с заявлением о пропаже 12-летней дочери. Женщина объяснила, что девочка ушла из дома после ссоры и не вернулась.

Ребенка начали искать сотрудники полиции и волонтеры. Изучались записи с камеры видонаблюдения, были проверены автомобили, чердаки и стоянки. В итоге девочку с ее подругой обнаружили полицейские на набережной.

Школьница жива и здорова, пишет краевая полиция.

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В Нытвенском районе нашли пропавшую девочку
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