В Нытвенском районе нашли пропавшую девочку

В полицию обратилась жительница поселка Уральский с заявлением о пропаже 12-летней дочери. Женщина объяснила, что девочка ушла из дома после ссоры и не вернулась.



Ребенка начали искать сотрудники полиции и волонтеры. Изучались записи с камеры видонаблюдения, были проверены автомобили, чердаки и стоянки. В итоге девочку с ее подругой обнаружили полицейские на набережной.



Школьница жива и здорова, пишет краевая полиция.