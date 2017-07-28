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16:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Станция метро «Стрелка» Нижнего Новгорода готова почти на 70%

Станция метро «Стрелка» Нижнего Новгорода готова почти на 70%. Об этом стало известно в ходе инспекционной поездки губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, сообщает пресс-служба главы региона.

Генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин доложил, что в настоящее время работы идут в графике, на строительстве объекта задействованы 1 036 человек и 35 единиц строительной техники.

«На сегодня выполнено около 70% работ в целом. Общестроительные работы практически выполнены на 98%. Полным ходом идут работы на пешеходном переходе, вышли уже на Мещерский бульвар. Приступили к гидроизоляции станционного комплекса. Самое главное — начало поступать инженерное оборудование, поэтому подрядчик приступил к монтажу инженерных систем. Кроме того, по правому перегонному тоннелю из 6 км проложено 4 км, полным ходом идут работы по сооружению верхнего строения пути», — сообщил Юрий Гаранин.

Выслушав доклад о ходе работ, губернатор отметил, что несмотря на то, что работы на объекте идут в графике, «необходимо ускорить темп строительства, но без ущерба качеству».

«По таким крупным объектам мы всегда ставим задачу подрядчикам: работать с временным запасом, чтобы снять риски, к примеру, несвоевременной поставки оборудования или неблагоприятных погодных условий. Нижегородцы должны уже через девять месяцев увидеть новую станцию метрополитена», — заявил Валерий Шанцев.

По данным министерства строительства Нижегородской области, работы по продлению линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка» начались 23 марта 2015 года, она станет юбилейной 15-й станцией нижегородского метро.

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