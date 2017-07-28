Жители севера Волгограда на один день останутся без холодной воды
Ограничение водоснабжения будет связано с подключением к водопроводным сетям отремонтированного участка водовода.
Ограничение водоснабжения будет связано с подключением к водопроводным сетям отремонтированного участка водовода.
Жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда останутся без воды с 05:00 1 августа до 09:00 2 августа.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», подача воды будет ограничена по следующим адресам:
В социальные и детские учреждения, а также в жилые зоны будет организован подвоз воды.
Ограничение водоснабжения будет связано с подключением к водопроводным сетям отремонтированного участка водовода диаметром 400 миллиметров от реки Мечетка до поселка Верхнезареченский.