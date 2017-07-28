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15:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жители севера Волгограда на один день останутся без холодной воды

Ограничение водоснабжения будет связано с подключением к водопроводным сетям отремонтированного участка водовода.

Источник: Reuters

Жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда останутся без воды с 05:00 1 августа до 09:00 2 августа.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», подача воды будет ограничена по следующим адресам:

  • ул. Б. Хмельницкого, 50−86, 7−33;
  • ул. Привокзальная, 61−97;
  • ул. Муромская, 14а-40, 23−49;
  • ул. Саратовская, 20−30;

В социальные и детские учреждения, а также в жилые зоны будет организован подвоз воды.

Ограничение водоснабжения будет связано с подключением к водопроводным сетям отремонтированного участка водовода диаметром 400 миллиметров от реки Мечетка до поселка Верхнезареченский.

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