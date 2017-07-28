Автопробег дружбы «Берлин — Москва» пройдет через Нижегородскую область, сообщает пресс-служба главы региона.

В сообщении говорится, что 31 июля в 11:30 в парке Победы в Нижнем Новгороде заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский примет участие в торжественной церемонии приветствия участников автопробега дружбы «Берлин — Москва».

Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в планах участников автопробега — 7 маршрутов через 40 городов России общей протяженностью более 40 000 км.

В частности, маршрут «Волга» предполагает посещение регионов Поволжья. С 30 июля по 1 августа 2017 года автопробег дружбы «Берлин — Москва» будет проходить по территории Нижегородской области.

Автопробег дружбы «Берлин-Москва» — это общественная инициатива, реализуемая некоммерческой организацией Druschba Global.

По данным организаторов, около тысяче жителей Германии примет участие во втором автопробеге дружбы «Берлин — Москва» с 23 июля по 13 августа 2017 года. В первом автопробеге мира «Берлин-Москва» в августе 2016 года приняло участие всего 250 немецких граждан.

На торжественной церемонии приветствия участников автопробега дружбы «Берлин — Москва» также будут присутствовать представители общественного объединения Нижегородской области «Ночные волки России».

В Нижнем Новгороде жители Германии, кроме парка Победы, посетят Нижегородский кремль, где возложат цветы к Вечному огню, и музей истории ОАО «ГАЗ». Участники автопробега также планируют прогуляться по центру города.

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