Названы самые популярные факультеты среди абитуриентов Молдовы
В завершении первого тура подачи документов на обучение в ВУЗах республики определились очевидные лидеры.
В завершении первого тура подачи документов на обучение в ВУЗах республики определились очевидные лидеры.
Традиционно, популярными направлениями остаются право, экономика и информационные технологии.
Среди ВУЗов лидирующее положение занимает Технический университет, куда уже успели подать заявки 2114 абитуриентов. По большей части, а именно 700 человек, заинтересовались информационными технологиями. Слегка отстает факультет информатики с 543 абитуриентами.
Получить образование в Госуниверситете захотело 2000 бывших выпускников.
Замыкает тройку популярных ВУЗов Академию экономических знаний с 1200 абитуриентами.