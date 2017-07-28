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15:57 (мск), источник: Actualitati.md

Названы самые популярные факультеты среди абитуриентов Молдовы

В завершении первого тура подачи документов на обучение в ВУЗах республики определились очевидные лидеры.

Источник: Actualitati.md

Традиционно, популярными направлениями остаются право, экономика и информационные технологии.

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Среди ВУЗов лидирующее положение занимает Технический университет, куда уже успели подать заявки 2114 абитуриентов. По большей части, а именно 700 человек, заинтересовались информационными технологиями. Слегка отстает факультет информатики с 543 абитуриентами.

Получить образование в Госуниверситете захотело 2000 бывших выпускников.

Замыкает тройку популярных ВУЗов Академию экономических знаний с 1200 абитуриентами.

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