Отказавшегося жениться белорусского туриста взяли в заложники

Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает МИД Республики Белоруссии в своем Facebook.

«Если вы думаете, что МИД “перегибает” с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь», — говорится в посте пресс-службы ведомства. В нем также поясняется, что белорусская дипмиссия «в одной из жарких стран» получила информацию о данном происшествии 23 июля.

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По информации министерства, попавший в заложники белорус смог посредством sms-сообщений тайно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании.

«В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на родину. Так что внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться!» — отметили в пресс-службе.