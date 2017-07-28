Отказавшегося жениться белорусского туриста взяли в заложники
Отправившийся в заграничную поездку гражданин Белоруссии был взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.
Отправившийся в заграничную поездку гражданин Белоруссии был взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.
Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает МИД Республики Белоруссии в своем Facebook.
«Если вы думаете, что МИД “перегибает” с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь», — говорится в посте
По информации министерства, попавший в заложники белорус смог посредством
«В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на родину. Так что внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться!» — отметили в
В комментариях к посту подписчики попросили назвать страну, в которой произошло похищение, однако представители МИД отказались уточнить, сославшись на белорусское информационное законодательство.