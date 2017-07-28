В пяти городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия

Так, в Сатке НМУ ожидаются с 19 часов 29 июля до 19 часов 31 июля. Будет слабый ветер неблагоприятного направления. В Карабаше, Коркино и Челябинске неблагоприятные метеоусловия наступят с 19 часов 30 июля и продлятся до 19 часов 31 июля. В Троицке НМУ объявлены на понедельник, 31 июля, с 8 до 19 часов.