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16:01 (мск), источник: Nakanune.ru

В пяти городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия

В пяти городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Так, в Сатке НМУ ожидаются с 19 часов 29 июля до 19 часов 31 июля. Будет слабый ветер неблагоприятного направления. В Карабаше, Коркино и Челябинске неблагоприятные метеоусловия наступят с 19 часов 30 июля и продлятся до 19 часов 31 июля. В Троицке НМУ объявлены на понедельник, 31 июля, с 8 до 19 часов.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

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