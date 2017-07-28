В Шахтах из-за аварии на водоводе ввели режим ЧС

В районах, которые остались без водоснабжения, будут работать 11 автоцистерн. Пожилым людям помогут волонтеры, они доставят наполненные балоны и ведра от водовозок на верхние этажи домов.

На время ремонта воду будут подвозить по следующим адресам:

В Майский с 9 до 18 часов на пересечение бульвара Аллейный, 11, 13, Образцова, 2 «в» (магазин «Шанс»), Майскую, 28 «а». В том же поселке, но с 18 до 22 часов машины подъедут на Майскую, 20, Келдыша, 17 и 40 лет Победы (магазин «Ивушка»). В поселке Южный с 9 до 18 часов воду можно будет получить по адресу: Дачная, 291−297.

Добавим, по вопросу подвоза следует обращаться по телефонам:

ФШ ГУП РО «УРСВ»: 22−75−68, 22−45−31, 22−70−18 (круглосуточно).

Неждановский территориальный отдел: 28−01−79 (28.07.2017г. — с 9.00ч до 18.00ч., 31.07.2017 г. — с 9.00ч. до 18.00ч.).

Единая дежурно-диспетчерская служба: 112 (круглосуточно).

МКУ «Департамент ГХ»: 22−60−70, 22−60−01 (с 28.07.2017 по 31.07.2017 г. с 7.00ч до 22.00ч.).

ООО «УК Вега» — 25−94−01 (круглосуточно);.