В Шахтах из-за аварии на водоводе ввели режим ЧС
В Шахтах
В Шахтах
В районах, которые остались без водоснабжения, будут работать 11 автоцистерн. Пожилым людям помогут волонтеры, они доставят наполненные балоны и ведра от водовозок на верхние этажи домов.
На время ремонта воду будут подвозить по следующим адресам:
В Майский с 9 до 18 часов на пересечение бульвара Аллейный, 11, 13, Образцова, 2 «в» (магазин «Шанс»), Майскую, 28 «а». В том же поселке, но с 18 до 22 часов машины подъедут на Майскую, 20, Келдыша, 17 и 40 лет Победы (магазин «Ивушка»). В поселке Южный с 9 до 18 часов воду можно будет получить по адресу: Дачная, 291−297.
Добавим, по вопросу подвоза следует обращаться по телефонам:
ФШ ГУП РО «УРСВ»: 22−75−68, 22−45−31, 22−70−18 (круглосуточно).
Неждановский территориальный отдел: 28−01−79 (28.07.2017г. — с 9.00ч до 18.00ч.,
Единая
МКУ «Департамент ГХ»: 22−60−70, 22−60−01 (с
ООО «УК Вега» — 25−94−01 (круглосуточно);.
ООО «УК Майский» — 28−38−91 (круглосуточно).