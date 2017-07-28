Семь воронежцев пройдут бесплатную стажировку в лондонском университете

Семь победителей конкурса Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) поедут на бесплатную языковую стажировку с 30 июля по 14 августа. Молодые люди будут учиться в South Bank University of London (Великобритания), сообщила пресс-служба воронежского вуза в пятницу, 28 июля.

Стажировка позволит не только расширить знания в области английского языка, но и будет мотивировать магистров и аспирантов на активизацию научно-исследовательской деятельности и участие в международных проектах.

Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный объявил конкурс на бесплатную языковую стажировку в South Bank University of London в апреле 2017 года. Конкурс провели в два этапа: первый — компьютерное тестирование по английскому языку, второй — собеседование. В конкурсе приняли участие 65 соискателей — студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники, 32 из которых прошли во второй этап. По итогам второго тура конкурсная комиссия определила семь победителей.