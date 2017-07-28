В Сочи прогнозируют сильные дожди с градом и шквалистым ветром
В Сочи метеорологи спрогнозировали комплекс неблагоприятных метеоявлений в ближайшие дни.
В Сочи метеорологи спрогнозировали комплекс неблагоприятных метеоявлений в ближайшие дни.
В ночь с 28 на 29 июля, в течение дня 29 июля, а также 30 июля на территории курорта прогнозируют сильные дожди, местами ливни, гроза, град, шквалистые усиления ветра до 20 м/с. Возможен резкий подъем уровня воды в реках, в предгорной и горной зонах — риск схода селей.
«Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздерживаться от отдыха у воды и выходов в горы в этот период», — отметили в
Как сообщали Юга.ру, 28 июля в Сочи установилась жара 36−38 °С.