В Сочи прогнозируют сильные дожди с градом и шквалистым ветром

В ночь с 28 на 29 июля, в течение дня 29 июля, а также 30 июля на территории курорта прогнозируют сильные дожди, местами ливни, гроза, град, шквалистые усиления ветра до 20 м/с. Возможен резкий подъем уровня воды в реках, в предгорной и горной зонах — риск схода селей.