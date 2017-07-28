МЧС: отключение света не создало угрозу для жизни и безопасности крымчан

«Все службы Крымского подразделения МЧС России работают в штатном режиме. На базе Главного управления организована работа оперативного штаба. Оперативные группы Главного управления осуществляют мониторинг работы социально-значимых объектов Республики, а также контроль за потенциально опасными и химически опасными объектами», — сказал глава чрезвычайного ведомства.

Как заявили в МЧС Крыма, в ближайшее время энергоснабжение в РК и Севастополе будет восстановлено. Техническая неисправность системы на территории Ставропольского края, из-за которой произошло отключение, на данный момент уже устранена.