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16:41 (мск), источник: РИА Крым

МЧС: отключение света не создало угрозу для жизни и безопасности крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости (Крым). Угрозы жизни и безопасности граждан в связи с ограничением электроснабжения на полуострове нет. Об этом заявил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, сообщает пресс-служба министерства.

«Все службы Крымского подразделения МЧС России работают в штатном режиме. На базе Главного управления организована работа оперативного штаба. Оперативные группы Главного управления осуществляют мониторинг работы социально-значимых объектов Республики, а также контроль за потенциально опасными и химически опасными объектами», — сказал глава чрезвычайного ведомства.

Как заявили в МЧС Крыма, в ближайшее время энергоснабжение в РК и Севастополе будет восстановлено. Техническая неисправность системы на территории Ставропольского края, из-за которой произошло отключение, на данный момент уже устранена.

«Абоненты восточной части полуострова уже частично подключены к электроснабжению: Керчь, Ленинский район, Судак и другие районы», — добавил Шахов.

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