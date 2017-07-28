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19:50 (мск), источник: Комсомольская правда

День ВМФ в 2017 году в Севастополе: новое расписание праздничной программы

Парад кораблей в Севастополе в День ВМФ стартует в 9.45.

Источник: Комсомольская правда

Торжественная часть по случаю празднования Дня ВМФ в Севастополе 30 июля начнется в 9.00. Но стоит приехать на площадь Нахимова заранее, так как центр города в этот день перекроют. И чтобы успеть на все праздничные мероприятия и не пропустить ничего интересного, лучше планировать маршрут заблаговременно до начала.

В 09.00 в Севастопольской бухте состоится торжественный подъем Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота.

9.20 — 9.30 Возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941−1942 гг. на площади П. С. Нахимова.

9.40 — 9.45 — торжественная встреча командующего Черноморским флотом (Графская пристань).

То, ради чего многие приедут в Севастополь — парад кораблей и военно-спортивный праздник — пройдут с 9.45 до 12.05.

После чего на площади Нахимова с 12.00 до 18.00 покажут выставку вооружений и военной техники.

В это же время — день открытых дверей в Музее ЧФ и Военно-историческом музее фортификационных сооружений (Музей Черноморского флота, Военно-исторический музей фортификационных сооружений).

14.00 -18.00 — Посещение кораблей Черноморского флота жителям и гостям Севастополя — (Севастопольский морской порт).

19.00 — 21.45 — Праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, г. Севастополя и Черноморского флота (площадь П. С. Нахимова).

22.00 — 22.20 — Праздничный артиллерийский салют и фейерверк (акватория Севастопольской бухты).

ВАЖНО.

На День ВМФ в Севастополе ограничат движение транспорта.

30 июля ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщили в Правительстве Севастополя. Ограничения будут введены для всех видов транспорта, кроме общественного.

Водителям стоит знать, что попасть в центр города с 00.00 до 23.00 30 июля будет проблематично. Ограничение движения будут на улице Ленина, проспекте Нахимова и Советской улице от улицы Ленина до улицы Воронина. В случае осложнения дорожной обстановки движение перекроют полностью.

Сообщается также, что с 6.00 до 14.00 проезд перекроют на улицах Портовая, Троллейбусный спуск, на площади Ушакова, на улицах Шмидта, Большая Морская, Очаковцев, генерала Петрова, Сенявина, Маяковского, Советская, Воронина, Шестакова, Капитанская.

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