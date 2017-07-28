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16:40 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за агитационной акции в Калининграде перекрываются две улицы

Улицы Виктора Гюго и Маршала Баграмяна перекроют в субботу и воскресенье.

Из-за информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» в субботу и воскресенье для автотранспорта будут закрыты две улицы в районе Памятного знака рыбакам пионерам океанического лова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе мэрии.

С 20:00 субботы до 17:00 воскресенье закроют ул. В. Гюго на всем протяжении и ул. Маршала Баграмяна на участке от ул. В. Гюго до ул. Красноярской.

Кроме того, будет запрещена остановка транспорта на парковке в районе Памятного знака рыбакам пионерам океанического лова с 18:00 пятницы до 17:00 воскресенья. Автовладельцев просят убрать свои машины.

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