Из-за агитационной акции в Калининграде перекрываются две улицы
Улицы Виктора Гюго и Маршала Баграмяна перекроют в субботу и воскресенье.
Улицы Виктора Гюго и Маршала Баграмяна перекроют в субботу и воскресенье.
С 20:00 субботы до 17:00 воскресенье закроют ул. В. Гюго на всем протяжении и ул. Маршала Баграмяна на участке от ул. В. Гюго до ул. Красноярской.
Кроме того, будет запрещена остановка транспорта на парковке в районе Памятного знака рыбакам пионерам океанического лова с 18:00 пятницы до 17:00 воскресенья. Автовладельцев просят убрать свои машины.