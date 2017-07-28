В Самаре перекроют несколько улиц из-за марафона на Кубок главы Самары

Так, по сообщению пресс-службы городской администрации, 20 августа состоится открытый Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы г. о. Самара, который пройдет впервые с 90-х годов прошлого столетия.

Поэтому в этот день с 6:00 до 15:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская; по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная; по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.

Также на этих участках улиц с 20:00 19 августа до 15:00 20 августа будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом: