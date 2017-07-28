В Самаре перекроют несколько улиц из-за марафона на Кубок главы Самары

Так, по сообщению пресс-службы городской администрации, 20 августа состоится открытый Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы г. о. Самара, который пройдет впервые с 90-х годов прошлого столетия.
Поэтому в этот день с 6:00 до 15:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:
по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская; по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная; по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.
Также на этих участках улиц с 20:00 19 августа до 15:00 20 августа будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
автобусы №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева и далее — по своим маршрутам (в обоих направлениях); автобус № 11 в прямом направлении проследует от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка «6-й причал»), далее — по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая до станции метро «Алабинская»; в обратном направлении — от станции метро «Алабинская» по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Максима Горького до остановки «6-й причал» и далее — по своему маршруту до Губернского рынка.