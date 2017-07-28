Газон начал всходить на нижегородском стадионе к ЧМ-2018

Источник: Блог Валерия Шанцева

«Только что прислали фото — на стадионе зазеленел газон. Сам пока не видел. Арена принимает все более завершенный вид. Кажется, с минуты на минуту на поле выйдут разминаться футболисты, только кресел не хватает — их начнут устанавливать на следующей неделе», — написал губернатор.

Валерий Шанцев также напомнил, что объекты, строящиеся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в дальнейшем будут использоваться нижегородскими командами. «На этот газон, на тренировочные площадки в Нижнем, Дзержинске и на Бору после чемпионата выйдут заниматься наши, нижегородские ребята — опытные и те, у кого все впереди», — отметил глава региона.

Как сообщалось ранее, натуральный газон на поле стадиона был посеян 20 июля 2017 года. В конце июня подрядчик приступил к укладке кровли из светопрозрачного поликарбоната на нижегородском стадионе. Общая площадь покрытия составит около 57 тысяч кв. метров.