Газон начал всходить на нижегородском стадионе к ЧМ-2018
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своем блоге в «Живом Журнале» 28 июля 2017 года выложил фотографии поля стадиона «Нижний Новгород».
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своем блоге в «Живом Журнале» 28 июля 2017 года выложил фотографии поля стадиона «Нижний Новгород».
«Только что прислали фото — на стадионе зазеленел газон. Сам пока не видел. Арена принимает все более завершенный вид. Кажется, с минуты на минуту на поле выйдут разминаться футболисты, только кресел не хватает — их начнут устанавливать на следующей неделе», — написал губернатор.
Валерий Шанцев также напомнил, что объекты, строящиеся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в дальнейшем будут использоваться нижегородскими командами. «На этот газон, на тренировочные площадки в Нижнем, Дзержинске и на Бору после чемпионата выйдут заниматься наши, нижегородские ребята — опытные и те, у кого все впереди», — отметил глава региона.
Как сообщалось ранее, натуральный газон на поле стадиона был посеян 20 июля 2017 года. В конце июня подрядчик приступил к укладке кровли из светопрозрачного поликарбоната на нижегородском стадионе. Общая площадь покрытия составит около 57 тысяч кв. метров.
Напомним, что строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.