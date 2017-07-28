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16:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Начало учебного года могут перенести на 2 сентября в Казахстане

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Начало 2017/2018 учебного года могут перенести с 1 на 2 сентября в Казахстане, сообщили Sputnik Казахстан в министерстве образования и науки РК.

Источник: Sputniknews.kz

В ведомстве отметили, что вышло соответствующее распоряжение о переносе, однако официальные письма пока не направлены, поэтому данный вопрос пока нельзя считать окончательно решенным.

В этом году на День знаний 1 сентября выпадает первый день мусульманского праздника Курбан Айт. День знаний не является официальным праздником в Казахстане.

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