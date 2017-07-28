Начало учебного года могут перенести на 2 сентября в Казахстане
АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Начало 2017/2018 учебного года могут перенести с 1 на 2 сентября в Казахстане, сообщили Sputnik Казахстан в министерстве образования и науки РК.
АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Начало 2017/2018 учебного года могут перенести с 1 на 2 сентября в Казахстане, сообщили Sputnik Казахстан в министерстве образования и науки РК.
В ведомстве отметили, что вышло соответствующее распоряжение о переносе, однако официальные письма пока не направлены, поэтому данный вопрос пока нельзя считать окончательно решенным.
В этом году на День знаний 1 сентября выпадает первый день мусульманского праздника Курбан Айт. День знаний не является официальным праздником в Казахстане.