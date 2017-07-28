Начало учебного года могут перенести на 2 сентября в Казахстане

В ведомстве отметили, что вышло соответствующее распоряжение о переносе, однако официальные письма пока не направлены, поэтому данный вопрос пока нельзя считать окончательно решенным.

В этом году на День знаний 1 сентября выпадает первый день мусульманского праздника Курбан Айт. День знаний не является официальным праздником в Казахстане.