Имя Хании Фархи присвоят одной из улиц на ее родине
Память об артистке увековечат в селе Верхние Татышлы в Башкортостане.
Память об артистке увековечат в селе Верхние Татышлы в Башкортостане.
(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Именем Хании Фархи назовут одну из центральных улиц в новом микрорайоне села Верхние Татышлы в Республике Башкортостан. Об этом сообщило Башкирское спутниковое телевидение (БСТ) со ссылкой на слова главы Татышлинского района.
Чиновник озвучил это намерение на церемонии прощания с певицей сегодня утром.
Напомним, Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР.