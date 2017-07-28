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18:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Имя Хании Фархи присвоят одной из улиц на ее родине

Память об артистке увековечат в селе Верхние Татышлы в Башкортостане.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Именем Хании Фархи назовут одну из центральных улиц в новом микрорайоне села Верхние Татышлы в Республике Башкортостан. Об этом сообщило Башкирское спутниковое телевидение (БСТ) со ссылкой на слова главы Татышлинского района.

Чиновник озвучил это намерение на церемонии прощания с певицей сегодня утром.

Напомним, Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР.

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