Дневные температуры в Казани в предстоящие выходные превысят +30 градусов
В республике в эти дни возможны дожди и грозы.
В республике в эти дни возможны дожди и грозы.
(Город Казань KZN.RU, 28 июля). Жаркая погода ожидает жителей Татарстана и его столицы в предстоящие выходные. Дневные температуры 29 и 30 июля составят более 30 градусов тепла.
29 июля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью 29 июля в столице РТ ожидается
В целом по Татарстану 29 июля также прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза. Ветер
30 июля в республике сохранится переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный,
Синоптики также предупреждают жителей восточных и южных районов Татарстана о высокой степени пожароопасности лесов (4 класс), сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.