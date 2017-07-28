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18:41 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Дневные температуры в Казани в предстоящие выходные превысят +30 градусов

В республике в эти дни возможны дожди и грозы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 июля). Жаркая погода ожидает жителей Татарстана и его столицы в предстоящие выходные. Дневные температуры 29 и 30 июля составят более 30 градусов тепла.

29 июля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью 29 июля в столице РТ ожидается юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха составит 18−20 градусов выше нуля. Днем направление и сила ветра не изменятся, а воздух прогреется до 30−32 градусов тепла.

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В целом по Татарстану 29 июля также прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью поднимется до 15−20 градусов, днем — 28−33 градусов тепла.

30 июля в республике сохранится переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозе усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 17−22 градуса, днем — 28−33 градуса тепла.

Синоптики также предупреждают жителей восточных и южных районов Татарстана о высокой степени пожароопасности лесов (4 класс), сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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