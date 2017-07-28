Проезд на воронежских троллейбусах подешевеет до 15 рублей
Скидка будет действовать при безналичной оплате.
Скидка будет действовать при безналичной оплате.
Проезд на воронежских троллейбусах при безналичной оплате подешевеет до 15 рублей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Ранее горожане платили 13 рублей вместо 15 при оплате проезда в троллейбусе банковской картой. Скидка была доступна днем. После роста тарифа пассажиры стали отдавать 17 рублей и при наличной, и при безналичной оплате.
— В управлении транспорта готовят официальную рекомендацию, после получения которой «Воронежпассажиртранс» снова снизит стоимость проезда при оплате банковской картой. Документ будет готов на следующей неделе, — рассказали в
Контекст
Старт проекта безналичной оплаты запланировали еще на 2016 год. В августе запуск перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре, затем старт вновь отложили — до января 2017-го.
Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор о безналичной оплате проезда в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзакупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.