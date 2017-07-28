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17:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Проезд на воронежских троллейбусах подешевеет до 15 рублей

Скидка будет действовать при безналичной оплате.

Источник: РИА "Воронеж"

Проезд на воронежских троллейбусах при безналичной оплате подешевеет до 15 рублей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в пятницу, 28 июля. Скидка вступит в силу на следующей неделе.

Ранее горожане платили 13 рублей вместо 15 при оплате проезда в троллейбусе банковской картой. Скидка была доступна днем. После роста тарифа пассажиры стали отдавать 17 рублей и при наличной, и при безналичной оплате.

— В управлении транспорта готовят официальную рекомендацию, после получения которой «Воронежпассажиртранс» снова снизит стоимость проезда при оплате банковской картой. Документ будет готов на следующей неделе, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Контекст

Старт проекта безналичной оплаты запланировали еще на 2016 год. В августе запуск перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре, затем старт вновь отложили — до января 2017-го.

Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор о безналичной оплате проезда в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзакупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.

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