В Волгу выпустили более полумиллиона мальков стерляди

Как сообщают в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, мальки, весом от одного до трех граммов, очень хрупкие и требуют крайне осторожного обращения. Чтобы рыба не испытывала стресса, для ее выпуска специально выбрали хорошую погоду. Организовали акцию сотрудники единственного в России тольяттинского экспериментального плавучего рыбоводного завода.