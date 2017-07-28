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17:30 (мск), источник: Volga News

В Волгу выпустили более полумиллиона мальков стерляди

В июле в течение двух дней в Волгу заселили более 554 тыс. молодых особей стерляди.

Как сообщают в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, мальки, весом от одного до трех граммов, очень хрупкие и требуют крайне осторожного обращения. Чтобы рыба не испытывала стресса, для ее выпуска специально выбрали хорошую погоду. Организовали акцию сотрудники единственного в России тольяттинского экспериментального плавучего рыбоводного завода.

Стерлядь относится к осетровым породам рыб и является исчезающим видом, запрещенным к вылову. В последний раз в Волгу в границах Самарской области выпускали рыбу осенью 2016 года. Тогда выпустили 250 тыс. мальков сазана и толстолобика.

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