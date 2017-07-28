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18:57 (мск), источник: АиФ Казань

«Окно в Париж» и сальса на набережной: казанская афиша на 29 и 30 июля

В эти выходные в Казани пройдет выставка декоративных крыс, французский фестиваль и танцы на набережной.

«Крысиные бега» и «дефиле от кутюр».

29 июля в ВЦ «Казанская ярмарка» (Оренбургский тракт, 8) пройдет выставка декоративных крыс в рамках проекта «Домашний ZOOпарк».

В программе — конкурсы для декоративных крыс, а также бесплатная дегустация кормов для мелких декоративных животных. Владелицы декоративных крыс познакомят гостей со своими питомцами и расскажут, как за ними правильно ухаживать. Посетители выставка смогут поболеть за «крыс-канатоходцев», увидеть «крысиные бега» и оценить показ нарядов для декоративных крыс «дефиле от кутюр».

Маленьких посетителей ожидают интересные творческие конкурсы и сюрпризы, сообщили в казанском клубе любителей декоративных крыс «МОСК».

Экспозиция декоративных крыс будет проходить всего один день, в субботу, а выставка «Домашний ZOOпарк» — 29 и 30 июля с 10.00 до 19.00.

Лекция о гравитационных волнах в ЦСК «Смена».

29 июля в Центре современной культуры «Смена» (Б. Шахиди, 7) физик Эдвард Мусаев прочитает лекцию «Осторожно, гравитационное излучение!». Он расскажет о гравитационных волнах — одном из величайших научных открытий последнего времени, предсказанном почти 100 лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Эдвард Мусаев — физик, научный сотрудник Института гравитационной физики Общества Макса Планка (Германия), сотрудник кафедры теории относительности и гравитации Казанского федерального университета.

Начало лекции в 18.00. Вход — добровольный взнос.

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«Окно в Париж». День 2-й.

В Казани в Лядском саду (остановка ул. Гоголя) проходит праздник «Окно в Париж». 29 июля зрители увидят выступление казанских музыкантов, которые исполнят французскую программу. Для гостей праздника приготовили развлечения на любой вкус: инсталляции, детские спектакли, лекции, мастер-классы, связанные с авангардом, выставку французского плаката.

Театралов будут развлекать мимы, клоуны и живые статуи. Гурманам обещают знаменитые французские круассаны и кофе. Любители искусства смогут лучше познакомиться с творчеством известного живописца и фотографа Александра Родченко, учившегося в Казани у Николая Фешина.

29 июля праздник пройдет с 12.00 до 19.00.

Программа на 29 июля.

Фестиваль цветного дыма.

29 июля в 16.00 в парке аттракционов «Кырлай» состоится фестиваль цветного дыма. Посетителей ждет красочная феерия, которую они смогут создать самостоятельно с помощью дымовых шашек.

В программе — велофристайл, исполнители брейк-данса, футбольный фристайл, конкурсы.

Начало в 16.00. Вход свободный, шашки с дымом будут раздаваться бесплатно за участие в активностях.

Сальса на набережной.

Каждую субботу в 20.00 на набережной собираются любители сальсы — горячего танца, популярного в Латинской Америке.

Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Главное — желание танцевать и знакомиться с людьми.

Выставка кофе.

30 июля на «Фабрике Алафузова» (ул. Гладилова, 55) будет работать выставка кофе. В программе — лекции «Кофе, как социальный феномен» (16.30), «Разновидности кофе: сорта, виды заваривания, обжарка», (17.15), «Кофе и психология», (18.50), мастер-класс «Способы заваривания кофе в домашних условиях» (17.50).

Начало в 15.00, вход — 300 рублей.

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