«Окно в Париж» и сальса на набережной: казанская афиша на 29 и 30 июля
В эти выходные в Казани пройдет выставка декоративных крыс, французский фестиваль и танцы на набережной.
В эти выходные в Казани пройдет выставка декоративных крыс, французский фестиваль и танцы на набережной.
«Крысиные бега» и «дефиле от кутюр».
29 июля в ВЦ «Казанская ярмарка» (Оренбургский тракт, 8) пройдет выставка декоративных крыс в рамках проекта «Домашний ZOOпарк».
В программе — конкурсы для декоративных крыс, а также бесплатная дегустация кормов для мелких декоративных животных. Владелицы декоративных крыс познакомят гостей со своими питомцами и расскажут, как за ними правильно ухаживать. Посетители выставка смогут поболеть за «крыс-канатоходцев», увидеть «крысиные бега» и оценить показ нарядов для декоративных крыс «дефиле от кутюр».
Маленьких посетителей ожидают интересные творческие конкурсы и сюрпризы, сообщили в казанском клубе любителей декоративных крыс «МОСК».
Экспозиция декоративных крыс будет проходить всего один день, в субботу, а выставка «Домашний ZOOпарк» — 29 и 30 июля с 10.00 до 19.00.
Лекция о гравитационных волнах в ЦСК «Смена».
29 июля в Центре современной культуры «Смена» (Б. Шахиди, 7) физик Эдвард Мусаев прочитает лекцию «Осторожно, гравитационное излучение!». Он расскажет о гравитационных волнах — одном из величайших научных открытий последнего времени, предсказанном почти 100 лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.
Эдвард Мусаев — физик, научный сотрудник Института гравитационной физики Общества Макса Планка (Германия), сотрудник кафедры теории относительности и гравитации Казанского федерального университета.
Начало лекции в 18.00. Вход — добровольный взнос.
«Окно в Париж». День 2-й.
В Казани в Лядском саду (остановка ул. Гоголя) проходит праздник «Окно в Париж». 29 июля зрители увидят выступление казанских музыкантов, которые исполнят французскую программу. Для гостей праздника приготовили развлечения на любой вкус: инсталляции, детские спектакли, лекции,
Театралов будут развлекать мимы, клоуны и живые статуи. Гурманам обещают знаменитые французские круассаны и кофе. Любители искусства смогут лучше познакомиться с творчеством известного живописца и фотографа Александра Родченко, учившегося в Казани у Николая Фешина.
29 июля праздник пройдет с 12.00 до 19.00.
Программа на 29 июля.
Фестиваль цветного дыма.
29 июля в 16.00 в парке аттракционов «Кырлай» состоится фестиваль цветного дыма. Посетителей ждет красочная феерия, которую они смогут создать самостоятельно с помощью дымовых шашек.
В программе — велофристайл, исполнители
Начало в 16.00. Вход свободный, шашки с дымом будут раздаваться бесплатно за участие в активностях.
Сальса на набережной.
Каждую субботу в 20.00 на набережной собираются любители сальсы — горячего танца, популярного в Латинской Америке.
Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Главное — желание танцевать и знакомиться с людьми.
Выставка кофе.
30 июля на «Фабрике Алафузова» (ул. Гладилова, 55) будет работать выставка кофе. В программе — лекции «Кофе, как социальный феномен» (16.30), «Разновидности кофе: сорта, виды заваривания, обжарка», (17.15), «Кофе и психология», (18.50),
Начало в 15.00, вход — 300 рублей.