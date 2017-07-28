«Окно в Париж» и сальса на набережной: казанская афиша на 29 и 30 июля

«Крысиные бега» и «дефиле от кутюр».

29 июля в ВЦ «Казанская ярмарка» (Оренбургский тракт, 8) пройдет выставка декоративных крыс в рамках проекта «Домашний ZOOпарк».

В программе — конкурсы для декоративных крыс, а также бесплатная дегустация кормов для мелких декоративных животных. Владелицы декоративных крыс познакомят гостей со своими питомцами и расскажут, как за ними правильно ухаживать. Посетители выставка смогут поболеть за «крыс-канатоходцев», увидеть «крысиные бега» и оценить показ нарядов для декоративных крыс «дефиле от кутюр».

Маленьких посетителей ожидают интересные творческие конкурсы и сюрпризы, сообщили в казанском клубе любителей декоративных крыс «МОСК».

Экспозиция декоративных крыс будет проходить всего один день, в субботу, а выставка «Домашний ZOOпарк» — 29 и 30 июля с 10.00 до 19.00.

Лекция о гравитационных волнах в ЦСК «Смена».

29 июля в Центре современной культуры «Смена» (Б. Шахиди, 7) физик Эдвард Мусаев прочитает лекцию «Осторожно, гравитационное излучение!». Он расскажет о гравитационных волнах — одном из величайших научных открытий последнего времени, предсказанном почти 100 лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Эдвард Мусаев — физик, научный сотрудник Института гравитационной физики Общества Макса Планка (Германия), сотрудник кафедры теории относительности и гравитации Казанского федерального университета.

Начало лекции в 18.00. Вход — добровольный взнос.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.592592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW43pyflHUf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В ближайшую субботу Эдвард Мусаев из Института гравитационной физики Общества Макса Планка (Германия) расскажет в «Смене» о гравитационных волнах — одном из величайших научных открытий последнего времени, предсказанном еще почти сто лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Лекция «Осторожно, гравитационное излучение!» начнется 29 июля в 18:00, вход: добровольный взнос. #научпоп #цск_смена #гравитация</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Смена (@smena_kazan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-23T12:10:41+00:00">Июл 23 2017 в 5:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Окно в Париж». День 2-й.

В Казани в Лядском саду (остановка ул. Гоголя) проходит праздник «Окно в Париж». 29 июля зрители увидят выступление казанских музыкантов, которые исполнят французскую программу. Для гостей праздника приготовили развлечения на любой вкус: инсталляции, детские спектакли, лекции, мастер-классы, связанные с авангардом, выставку французского плаката.

Театралов будут развлекать мимы, клоуны и живые статуи. Гурманам обещают знаменитые французские круассаны и кофе. Любители искусства смогут лучше познакомиться с творчеством известного живописца и фотографа Александра Родченко, учившегося в Казани у Николая Фешина.

29 июля праздник пройдет с 12.00 до 19.00.

Программа на 29 июля.

Фестиваль цветного дыма.

29 июля в 16.00 в парке аттракционов «Кырлай» состоится фестиваль цветного дыма. Посетителей ждет красочная феерия, которую они смогут создать самостоятельно с помощью дымовых шашек.

В программе — велофристайл, исполнители брейк-данса, футбольный фристайл, конкурсы.

Начало в 16.00. Вход свободный, шашки с дымом будут раздаваться бесплатно за участие в активностях.

Сальса на набережной.

Каждую субботу в 20.00 на набережной собираются любители сальсы — горячего танца, популярного в Латинской Америке.

Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Главное — желание танцевать и знакомиться с людьми.

Выставка кофе.

30 июля на «Фабрике Алафузова» (ул. Гладилова, 55) будет работать выставка кофе. В программе — лекции «Кофе, как социальный феномен» (16.30), «Разновидности кофе: сорта, виды заваривания, обжарка», (17.15), «Кофе и психология», (18.50), мастер-класс «Способы заваривания кофе в домашних условиях» (17.50).