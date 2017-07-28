Глазковский мост ждёт ремонт в Иркутске

— Для того чтобы снять аварийность данного путепровода над железнодорожными путями. На сегодняшний день он у нас аварийный. Мы меняем бетонное на металлическое и у нас нагрузка уменьшается более чем на 140 тонн. За счёт того, что бетонные ограждения более тяжёлые, чем металлические, мы уменьшаем нагрузку более чем на 140 тонн, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Руслан Батраченко.