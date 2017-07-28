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17:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Глазковский мост ждёт ремонт в Иркутске

Глазковский мост в Иркутске ждёт обновления. И начнётся оно уже 30 августа.

Источник: Вести Иркутск

— Для того чтобы снять аварийность данного путепровода над железнодорожными путями. На сегодняшний день он у нас аварийный. Мы меняем бетонное на металлическое и у нас нагрузка уменьшается более чем на 140 тонн. За счёт того, что бетонные ограждения более тяжёлые, чем металлические, мы уменьшаем нагрузку более чем на 140 тонн, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Руслан Батраченко.

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