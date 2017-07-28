Сериал о Чернобыле будут снимать в Литве
Представители американского телеканала HBO выбрали Литву для съёмки телесериала о чернобыльской катастрофе.
Представители американского телеканала HBO выбрали Литву для съёмки телесериала о чернобыльской катастрофе.
Съёмки
Главным конкурентом Литвы до недавнего времени оставалась Венгрия. Как пишут СМИ, представители телеканала долго не могли выбрать, в какой стране снимать сериал о событиях 1986 года. Известно, что ими планируется вернуть некоторые уголки Литвы в исконно «советский вид».
Представители легендарного телеканала уже посетили Литву. Эксперты подчёркивают — Литва привлекает зарубежных режиссёров «девственным видом» некоторых уголков страны, качественными работниками в сфере кино и льготами на съёмку фильмов.
Актер Джаред Харрис сыграет в фильме советского ученого, предназначенного Кремлем расследовать причины аварии.