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18:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Почти на месяц в Казани закроют движение транспорта по ул. Гвардейская

Это связано с работами по прокладке кабельной канализации.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 июля). С 31 июля по 28 августа в Казани будет частично закрыта проезжая часть ул. Гвардейская, на участке от дома № 63 до здания АЗС по ул. Гвардейская, 52 В.

Это связано с работами по прокладке кабельной канализации Схема организации движения 1. Схема организации движения 2.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

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