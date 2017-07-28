Почти на месяц в Казани закроют движение транспорта по ул. Гвардейская
Это связано с работами по прокладке кабельной канализации.
Это связано с работами по прокладке кабельной канализации.
(Город Казань KZN.RU, 28 июля). С 31 июля по 28 августа в Казани будет частично закрыта проезжая часть ул. Гвардейская, на участке от дома № 63 до здания АЗС по ул. Гвардейская, 52 В.
Это связано с работами по прокладке кабельной канализации Схема организации движения 1. Схема организации движения 2.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.