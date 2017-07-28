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19:07 (мск), источник: Ежедневник.by

На выходные будет жарко

Жаркая погода и осадки ожидаются в Беларуси в предстоящие выходные.

Источник: AP 2017

Об этом сообщила БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

«Лето все же пришло в Беларусь. Температурный фон июля вернулся в климатическое русло, и в последнюю декаду июль пытается восполнить дефицит тепла первой половины месяца», — рассказала специалист.

Прогрелась вода в реках и водоемах: на Березине, Днепре, Припяти и Соже — до плюс 20−23 градусов, на Западной Двине и Немане — до 19−21, на Заславском и Вилейском водохранилищах — до 19 и 21 градуса соответственно, на озере Нарочь — до 20 градусов.

«А вот на дожди июль оказался щедрым, — отметила Светлана Рыбакова. — По западной половине республики по дождям уже превышен месячный лимит, а местами выпало более 1,5 месячных норм осадков».

Днем 29 июля под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения в отдельных районах республики не обойдется без кратковременных дождей. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью ожидается от 11 до 18 тепла, днем — плюс 20−25 градусов.

В воскресенье, 30 июля, территория страны окажется под влиянием сформированного в теплой воздушной массе антициклона с центром над югом Украины. Будет преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет 11−16 градусов, днем — плюс 22−28, по Брестской области воздух прогреется до 30 градусов. Июль простится с нами очень теплой погодой, пообещала Светлана Рыбакова.

В понедельник, 31 июля, температура воздуха ночью составит 15−20 градусов, днем — плюс 25−30, в южных районах будет до 32 градусов выше нуля. Под влиянием атмосферного фронта ночью по западным районам страны, днем по северо-западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. На юго-востоке сохранится влияние теплого антициклона, поэтому будет без осадков.

Август начнется жаркой погодой, но без грозовых дождей не обойдется. Во вторник, 1 августа, в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью — 16−22 градуса тепла, днем прогнозируется 25−31 градус, по югу воздух прогреется до 34 градусов.

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