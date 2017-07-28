На выходные будет жарко
Жаркая погода и осадки ожидаются в Беларуси в предстоящие выходные.
Жаркая погода и осадки ожидаются в Беларуси в предстоящие выходные.
Об этом сообщила БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.
«Лето все же пришло в Беларусь. Температурный фон июля вернулся в климатическое русло, и в последнюю декаду июль пытается восполнить дефицит тепла первой половины месяца», — рассказала специалист.
Прогрелась вода в реках и водоемах: на Березине, Днепре, Припяти и Соже — до плюс 20−23 градусов, на Западной Двине и Немане — до 19−21, на Заславском и Вилейском водохранилищах — до 19 и 21 градуса соответственно, на озере Нарочь — до 20 градусов.
«А вот на дожди июль оказался щедрым, — отметила Светлана Рыбакова. — По западной половине республики по дождям уже превышен месячный лимит, а местами выпало более 1,5 месячных норм осадков».
Днем 29 июля под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения в отдельных районах республики не обойдется без кратковременных дождей. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью ожидается от 11 до 18 тепла, днем — плюс 20−25 градусов.
В воскресенье, 30 июля, территория страны окажется под влиянием сформированного в теплой воздушной массе антициклона с центром над югом Украины. Будет преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет 11−16 градусов, днем — плюс 22−28, по Брестской области воздух прогреется до 30 градусов. Июль простится с нами очень теплой погодой, пообещала Светлана Рыбакова.
В понедельник, 31 июля, температура воздуха ночью составит 15−20 градусов, днем — плюс 25−30, в южных районах будет до 32 градусов выше нуля. Под влиянием атмосферного фронта ночью по западным районам страны, днем по
Август начнется жаркой погодой, но без грозовых дождей не обойдется. Во вторник, 1 августа, в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью — 16−22 градуса тепла, днем прогнозируется 25−31 градус, по югу воздух прогреется до 34 градусов.