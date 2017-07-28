Аномальная жара не помешает военным в учениях на Кубани

С военнослужащими проводятся беседы по профилактике перегреваний и оказанию первой помощи в случае, если кому-то станет плохо во время жары. Также на полевых занятиях организовано дежурство санитаров-инструкторов из состава медицинских батальонов, которые готовы сразу прийти на помощь, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

На общевойсковых полигонах оборудовали навесы, где личный состав может укрыться от солнца во время перерывов, а в пунктах питания все время доступна питьевая вода.