Аномальная жара не помешает военным в учениях на Кубани
Командование Южного военного округа предприняло необходимые меры для защиты личного состава от солнечных и тепловых ударов.
Командование Южного военного округа предприняло необходимые меры для защиты личного состава от солнечных и тепловых ударов.
С военнослужащими проводятся беседы по профилактике перегреваний и оказанию первой помощи в случае, если
На общевойсковых полигонах оборудовали навесы, где личный состав может укрыться от солнца во время перерывов, а в пунктах питания все время доступна питьевая вода.
Напомним, 28 и 29 июля температура воздуха в Краснодаре и крае поднимется до 39 градусов.