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19:11 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Аномальная жара не помешает военным в учениях на Кубани

Командование Южного военного округа предприняло необходимые меры для защиты личного состава от солнечных и тепловых ударов.

С военнослужащими проводятся беседы по профилактике перегреваний и оказанию первой помощи в случае, если кому-то станет плохо во время жары. Также на полевых занятиях организовано дежурство санитаров-инструкторов из состава медицинских батальонов, которые готовы сразу прийти на помощь, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

На общевойсковых полигонах оборудовали навесы, где личный состав может укрыться от солнца во время перерывов, а в пунктах питания все время доступна питьевая вода.

Напомним, 28 и 29 июля температура воздуха в Краснодаре и крае поднимется до 39 градусов.

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