На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за дождей

Источник: ЮГА.ру

Краевое управление МЧС предупредило о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20−23 м/с.

На Кубани, в том числе на участке Анапа — Магри, ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок.

В восточной половине Азовского моря прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 20−25 м/с.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить на единый номер пожарных и спасателей — 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю — 8 (861) 268−64−40 .