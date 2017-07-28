На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за дождей
В Краснодарском крае 28 и 29 июля, а также местами 30 июля ожидается ухудшение погоды.
В Краснодарском крае 28 и 29 июля, а также местами 30 июля ожидается ухудшение погоды.
Краевое управление МЧС предупредило о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20−23 м/с.
На Кубани, в том числе на участке Анапа — Магри, ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок.
В восточной половине Азовского моря прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 20−25 м/с.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить на единый номер пожарных и спасателей — 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю —
Как сообщали Юга.ру, ранее в Сочи спрогнозировали о сильных дождях с градом и шквалистым ветром.