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18:16 (мск), источник: Volga News

На набережной Самары появилась фоторамка с талисманом чемпионата мира по футболу

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На набережной около спуска по ул. Льва Толстого обновлена фоторамка с главными символами Самары как одного из городов-организаторов.

Теперь там появился двухметровый талисман ЧМ-2018 — Забивака. Вторая такая же рамка будет на Полевом спуске. Официальный талисман ЧМ-2018 изображен и на баннерах наружного оформления, которые размещены на вентиляционных киосках самарского метрополитена на улицах Гагарина и Победы.

Более 50 самарских баннеров популяризируют чемпионат мира по футболу, в том числе — на въезде в Самару со стороны Волжского шоссе и ул. Демократической. На улицах города курсирует брендированный общественный транспорт. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. Стикеры с эмблемой Самары как города-организатора турнира появились в вагонах метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.

В футбольной тематике оформлено более 200 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры «Футболист» и более 200 красочных стягов с символами Самары. Они размещены во всех районах города.

Напомним, Самара примет шесть матчей мирового первенства: четыре матча группового этапа, включая игру сборной России, 1\8 и 1\4 финала.

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