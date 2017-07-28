На набережной Самары появилась фоторамка с талисманом чемпионата мира по футболу

Теперь там появился двухметровый талисман ЧМ-2018 — Забивака. Вторая такая же рамка будет на Полевом спуске. Официальный талисман ЧМ-2018 изображен и на баннерах наружного оформления, которые размещены на вентиляционных киосках самарского метрополитена на улицах Гагарина и Победы.

Более 50 самарских баннеров популяризируют чемпионат мира по футболу, в том числе — на въезде в Самару со стороны Волжского шоссе и ул. Демократической. На улицах города курсирует брендированный общественный транспорт. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. Стикеры с эмблемой Самары как города-организатора турнира появились в вагонах метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.

В футбольной тематике оформлено более 200 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры «Футболист» и более 200 красочных стягов с символами Самары. Они размещены во всех районах города.